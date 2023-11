Tari di 293 euro a famiglia. Tra le più alte in regione

A Modena la tariffa rifiuti è ferma dal 2017, ma è tra le più costose dell’Emilia Romagna: anche più di Bologna, meno invece di Rimini. Lo rileva l’Osservatorio annuale di Cittadinanza attiva 2023 che per lo smaltimento dei rifiuti in tutti i capoluoghi di provincia prende come riferimento una famiglia tipo composta da 3 persone ed una casa di proprietà di 100 metri quadri. A fronte di una media regionale che si attesta su 283 euro, Modena si piazza su 293 euro, seguita da Bologna a 286, Piacenza 273, Ravenna 270 (l’unica in Regione a cresce del 3,9 per cento). Gli scostamenti sono esigui evidentemente, ma sarebbe curioso comprenderne la ragione: non vi è infatti un motivo oggettivo che determina queste differenze tra un capoluogo e l’altro (anche perché i Comuni hanno discrezionalità nello stabilire le tariffe). Interpellando alcuni esperti del settore, tra le variabili incidono per ogni realtà il costo della vita, il grado di evasione della tariffa, la maggiore o minore presenza di affitti in nero (per cui molti utenti usufruiscono del servizio di raccolta senza corrispondere la Tari), la presenza di strutture albeghiere (ecco spiegata ’l’esosità’ di Rimini per esempio).

Spostandoci a livello nazionale, giusto per fare un raffronto, i tre capoluoghi più economici sono Udine (181 euro), Brescia (195), Fermo (196). I più cari invece sono Catania (504 euro), Genova (480), Napoli (455). Il motivo principale per cui nel centro Sud la tariffa è più cara è perché i quantitativi di rifiuti raccolti superano quelli trattati a causa della carenza o mancanza di impianti di trattamento, e il ricorso alla discarica rimane ancora la principale destinazione (oltre il 60% per il rifiuto urbano residuo da trasferire poi fuori regione).

Intanto a Modena si allarga la platea di beneficiari del bonus Tari, arrivando a includere quasi 4mila famiglia, più del doppio rispetto all’anno scorso. Il Comune ha incrementato le risorse per gli sconti finanziari. L’agevolazione, che sarà applicata nella rata di dicembre, ammonta complessivamente a 440mila euro e interessa una platea di 3.924 famiglie.

"La decisione – spiegano dal Comune – di confermare il bonus Tari, mantenendolo anche per il 2023, era stata approvata lo scorso maggio dal Consiglio comunale insieme alla manovra che confermava le tariffe, invariate dal 2017, e ora diviene esecutiva con la delibera di giunta approvata nei giorni scorsi, su proposta dell’assessore al Bilancio Gianpietro Cavazza e dell’assessora all’Ambiente Alessandra Filippi".

La decisione prende atto dell’aggiornamento da parte di Arera dei valori soglia dell’Isee entro la quale le famiglie hanno diritto al bonus sociale idrico e al bonus rifiuti che è stato innalzato a 9 mila 530 euro (rispetto ai precedenti 8 mila 265 euro). Di conseguenza, si è allargata anche la platea delle utenze che hanno diritto all’agevolazione che passa dalle 1.599 famiglie del 2022 alle 3.924 del 2023.

Per non penalizzare i beneficiari e mantenere invariata l’entità del bonus, che consente l’abbattimento fino al 70 per cento della quota Tari, il Comune ha incrementato la cifra di 250 mila euro inizialmente prevista innalzandola fino a 440 mila euro.