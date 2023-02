Tari e tariffe bloccate ’Così freniamo l’inflazione’

Il consolidamento dei servizi del ’welfare diffuso’ (sociale, istruzione, cultura) prevede anzitutto la conferma dei 100 posti in più al nido introdotti nel 2022, di nuovo senza toccare tasse e tariffe dei servizi alla persona: l’inflazione fa aumentare i costi, ma "non vengono scaricati sulle famiglie". E anche sulla Tari, la tassa dei rifiuti da gestire in questi anni dal punto di vista dello stop ai rincari, "siamo al lavoro per confermare le tariffe delle utenze domestiche e non domestiche, ormai ferme da anni". Lo ha annunciato il sindaco Gian Carlo Muzzarelli, illustrando in Consiglio comunale la proposta di bilancio previsionale 2023-2025 del Comune, al voto tra un mese, insieme con il vicesindaco e assessore alle Finanze Gianpietro Cavazza. La spesa corrente, senza più buona parte degli elementi straordinari degli ultimi anni, si colloca sui 271 milioni di euro (l’assestato 2022 è di 301 milioni), mentre il livello degli investimenti supera i 180 milioni nel triennio, con oltre 146 milioni di nuova programmazione. Dopo aver elencato i limiti della legge di bilancio del Governo e gli impegni della campagna elettorale non mantenuti (dalle accise sui carburanti al superbonus, fino ai tagli sul fondo 0-6 e sulla sanità), il sindaco ha evidenziato "le mancate risposte" alle esigenze degli enti locali: gli organici della scuola, il trasporto pubblico, i ristori per i rincari delle bollette, il sostegno all’affitto, il contrasto a caro vita e povertà, il fondo solidarietà comunale, l’aumento dei costi del personale sulla base dei nuovi contratti, i fondi crediti di dubbia esigibilità che rimangono al 100% bloccando risorse, mentre per la sicurezza, ad esempio, "ci sono solo 15 milioni per tutta Italia a sostegno della videosorveglianza".

Anche secondo Cavazza, la manovra comunale contribuisce a ridurre le diseguaglianze ingiuste o eccessive "confermando la progressività della pressione tributaria e tariffaria", anche attraverso "politiche di targetting", e aumentando l’intervento pubblico "nella copertura dei costi dei servizi a domanda individuale, cresciuti a causa dell’inflazione, che passa dal 59,2 a quasi il 60%", che equivale a 10 milioni di euro. Allo stesso tempo, anche per ragioni di equità, aumenta l’attività di contrasto all’evasione fiscale "per garantire – dice Cavazza- l’emersione della base imponibile e il miglioramento della capacità di riscossione dell’ente", con la previsione di recuperare 2,6 milioni di maggiore gettito soprattutto da Imu e Tari.