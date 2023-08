Tari, scovati quattromila evasori "Ora bisogna premiare gli onesti"

"Apprendiamo dall’Assessore Filippi e da Hera che da quando è stato introdotto il nuovo sistema di raccolta differenziata sarebbero state regolarizzate oltre 4mila utenze di soggetti che, pur utilizzando i servizi ambientali non risultavano pagare la Tari. E tale dato viene speso da parte di Comune ed Hera come un dato lusinghiero e portato alla luce con l’ennesima operazione di marketing a favore del porta a porta che da mesi porta avanti l’Assessore Filippi", afferma Elisa Rossini Consigliere comunale di Fratelli d’Italia. "I cittadini che regolarmente pagano la Tari ora si trovano a fare buona parte del lavoro che normalmente dovrebbe fare il gestore dei rifiuti: selezionare le varie tipologie di rifiuto, disporre i rifiuti sul suolo pubblico in giorni prestabiliti a seconda della comodità del gestore e non quando se ne ha necessità, e ora anche far emergere gli evasori. Comune ed Hera affermano che ad oggi vi sarebbe stato un netto miglioramento della raccolta differenziata con il superamento del 75%. Quindi la nostra richiesta discussa in consiglio comunale a gennaio e respinta dalla maggioranza di iniziare a fare proiezioni su come strutturare la tariffazione puntuale nei primi sei mesi del 2023 era all’epoca e diventa ora, per espressa ammissione dell’Assessore Filippi, possibile. Attendiamo al più presto di sapere quanto risparmieranno i cittadini a seguito dell’introduzione del nuovo sistema di raccolta differenziata perché solo un consistente risparmio può giustificare lo scaricare sui cittadini tutti gli oneri della raccolta. Così come attendiamo di sapere quando si potrà spegnere l’inceneritore".

Sul tema interviene anche Luca Negrini, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia: "ll dato che emerge evidenzia come, di fatto, in tutti questi anni ci sia stato un problema oltre che una evidente reale mancanza in termini di monitoraggio volto a tutelare il rispetto delle regole. Stessa situazione per quello che riguarda le percentuali sbandierate come grandi obbiettivi raggiunti.

"È giusto che chi l’ha sempre pagata ora abbia qualche sconto in bolletta, mentre chi non l’ha mai corrisposta – facendo il furbetto e approfittandosene della collettività – afferma Alberto Bosi di Alternativa Popolare – paghi di più. Nonostante la stragrande maggioranza dei modenesi si sia dimostrata ligia al pagamento della tassa sui rifiuti, una piccola percentuale di evasori c’è e noi di Alternativa Popolare siamo contenti che siano stati individuati. In questo modo, con l’ampliamento della platea dei paganti e l’aumento della base imponibile, il costo del servizio sarà meglio distribuito. Chiediamo in particolare ad Hera di andare a ’premiare’ i cittadini onesti e le imprese modello su cui è sempre gravato il peso notevole – se non eccessivo – della Tari, alleggerendo la loro bolletta e restituendo loro parte dei suoi introiti".