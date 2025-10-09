Tariffa puntuale: "Deve premiare chi separa i materiali più correttamente"

La nuova tariffa puntuale? Deve essere premiante per chi differenzia correttamente. "Voglio pagare per quanto inquino, non più, non di meno". I cittadini attraverso il sondaggio di Federconsumatori rivolgono un appello all’amministrazione comunale. L’indagine presenta una mappa di suggerimenti per arrivare alla migliore tariffa possibile in termini di equità.

Oltre all’incentivo per i virtuosi, le richieste principali sono due: "Tutti devono pagare. Occorre mappare prioritariamente chi non ha la Carta Smeraldo e chi non paga il servizio". E poi "se differenzio in modo corretto e produco meno indifferenziata l’importo della Tcp deve essere inferiore all’attuale Tari".

Segue una serie di riflessioni interessanti. Per esempio diversi cittadini ritengono che "il numero di conferimenti di indifferenziata inseriti nella quota base della Tariffa è troppo contenuto". Ma anche al contrario chi sostiene che invece il numero "è troppo elevato: così non si incentiva la raccolta differenziata e non si discrimina, dal punto di vista dell’importo tariffario, fra virtuosi e non virtuosi". Così come "i costi del servizio coperti dalla Tcp dovranno diminuire nel tempo se cresce il numero di persone che differenziano correttamente e che producono meno rifiuti", e occorre prevedere "le giuste franchigie per pannolini, ausili per incontinenti, presidi medici". Aspetto quest’ultimo che l’amministrazione ha presente nel momento in cui ha introdotto il meccanismo per cui chi ha bimbi piccoli (fino a tre anni) ha in automatico un’agevolazione sui pannolini. Per gli anziani e le persone che usano i pannoloni invece gli utenti devono fare richiesta recandosi allo sportello Hera oppure contattare il servizio telefonico clienti al numero 800.999.500: le aperture bonus per chi usa i pannoloni sono 730 in un anno, praticamente due al giorno oltre la quota base.

Per il momento invece non risultano soluzioni per le deiezioni e i materiali che riguardano gli animali (lettiere e traversine).

In generale, si fa largo anche il timore che con l’introduzione della tariffa puntuale e il conseguente tetto ai conferimenti "aumenteranno ulteriormente gli abbandoni". Per questo bisogna "incentivare maggiormente l’uso dei Cdr - Centri di raccolta con scontistiche sulla Tcp". Non mancano i pessimisti: "Non cambierà nulla, anzi spenderemo di più perché dovremo ammortizzare il costo di tutte queste modifiche del sistema di raccolta".

Quando si passa invece a elencare i principali motivi di peggioramento del livello di pulizia della città rispetto al 2023, i cittadini indicano soprattutto che "manca senso civico e troppe persone sono senza Carta Smeraldo e abbandonano i rifiuti". Altre ragioni sono "la difficoltà nello stoccare in casa i rifiuti in attesa dell’esposizione per il porta a porta"; "troppo poche le sanzioni a chi si comporta scorrettamente"; "il porta a porta è troppo rigido e alcuni cittadini abbandonano certi rifiuti perché il calendario non è funzionale". E ancora, "il modello porta a porta non è adatto a quartieri di grandi dimensioni e densamente urbanizzati"; "il gestore non risponde sempre in modo puntuale al calendario del porta a porta"; "le persone abbandonano i rifiuti indifferenziati fuori perché sono convinte di dover pagare le aperture extra con la Carta Smeraldo". Resta sullo sfondo la considerazione di Federconsumatori sul fatto che molti cittadini non sanno per quale motivo è necessaria la trasformazione della raccolta rifiuti: contenimento della produzione dei rifiuti, miglioramento qualitativo della raccolta, approdo alla Tariffa puntuale. E questo ovviamente induce alla demotivazione.

Intanto sta arrivano nella casella della posta della zona di viale Gramsci e Musicisti la lettera di Hera che annuncia, dal 13 ottobre in poi, l’arrivo dei cassonetti stradali a conferimento gratuito per carta e plastica. Per utilizzarli occorrerà la Carta Smeraldo, ma i conferimenti in questo caso non saranno conteggiati nella fattura. "Nessun tipo di sacco – si legge nella missiva – potrà essere esposto su suolo pubblico".

