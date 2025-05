Tariffa puntuale, sui conferimenti decide il Consiglio

Numero di conferimenti più alti rispetto a quelli indicati nella tabella diffusa a inizio anno nella lettera del Comune e penalità per i singoli conferimenti extra che dovrebbero superare di poco un euro e 50 centesimi. È quanto ha evidenziato il sindaco Massimo Mezzetti ieri confermando quanto aveva indicato l’assessore all’Ambiente Vittorio Molinari che in una recente intervista aveva spiegato i contenuti del Regolamento sulla Tariffa puntuale in corso di definizione e che dovrà essere approvata dal Consiglio comunale.

Sul congelamento della tariffa puntuale l’assessore aveva specificato – facendo riferimento a quanto emerso nell’apposita commissione – che "il 2025 deve servire alle famiglie per misurarsi con la tariffa e il numero di conferimenti che avranno a disposizione, la sospensione è pensata proprio per questo. Fermo restando che l’obiettivo dell’amministrazione è quello di ridurre i rifiuti indifferenziati".

Sui costi extra per ogni conferimento, come ha anche ribadito ieri il sindaco, Molinari aveva spiegato che "stiamo lavorando per arrivare alla cifra precisa, che dovrebbe corrispondere a circa la metà dei tre euro circolati come cifra qualche mese fa".

Confermate intanto le agevolazioni per pannoloni e pannolini: "A chi documenterà il proprio stato di necessità sanitario – aveva riferito l’assessore in commissione – verranno concessi conferimenti extra gratuiti per i pannoloni in misura adeguata alle richieste fatte dalle associazioni che abbiamo incontrato". Come si può dimostrare? "Per i pannoloni basterà documentare la propria necessità a Hera. È sufficiente la bolla di consegna della Ausl o, in mancanza, un certificato del medico. Per i pannolini invece le famiglie con bambini piccoli non dovranno fare niente: sarà direttamente l’amministrazione a comunicare al gestore la presenza in famiglia di figli fino a 36 mesi".