"Tariffe in aumento, 300 euro di spesa"

Non solo il carburante comunque. Per gli autotrasportatori il dramma rincari riguarda anche eventuali acquisti nuovi mezzi e il pedaggio autostradale. Lo spiega il presidente provinciale di Fita Francesco Abate calcolatrice alla mano: "Pesa in particolare l’aumento del 2% sulle tariffe autostradali che Autostrade per l’Italia ha applicato a decorrere dal primo gennaio 2023 sulle tratte di cui è concessionaria. Un’impresa di autotrasporto percorre mediamente il 70% su tratte autostradali e questo aggiornamento costerà circa 300 euro l’anno per ogni veicolo di cui ha disponibilità. Una misura, peraltro, in palese contraddizione con i disagi, consistenti e purtroppo anche drammatici, ascrivibili al comportamento di Autostrade per l’Italia nella gestione della rete autostradale di sua competenza".