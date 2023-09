Tartarughe ’illegali’ sequestrate dai carabinieri

Sono state tristemente abbandonate dal padrone che, evidentemente, le deteneva illegalmente. Ora trenta esemplari di tartaruga, specie protetta tutelata dalla Convenzione di Washington sono stati sequestrati dai militari del nucleo carabinieri Cites. La segnalazione ai militari è arrivata dal responsabile del Centro recupero fauna selvatica Il Pettirosso di Modena. Infatti gli animali sono stati trovati nelle prime ore di ieri mattina nei pressi del centro il Pettirosso dentro ad una scatola di cartone molto probabilmente abbandonate in quanto detenute illegalmente. Gli esemplari erano infatti tutti privi di microchip. Ora sono in corso indagini per cercare di risalire al responsabile dell’abbandono: al momento gli esemplari sono stati affidati in custodia al Centro.