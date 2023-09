Tartarughe trovate da una passante

"Non riuscivo a credere ai miei occhi: domenica scorsa, mentre passeggiavo in campagna, verso Cortile, da una buca ho visto uscire due tartarughine. Poi delle altre, fino a contarne 12. Si tratta di una specie particolare, americana, Trachemys, non autoctone e molto invasive e dannose. Per questo non me la sono sentiva di portarle nel canale da cui probabilmente si era spostata la madre" La cittadina spiega di essersi rivolta a molti centri "ma non sono autorizzati a prenderle, perché ne è illegale la vendita, l’abbandono (ma ripeto non sono mie, le ho solo viste per caso) come il trasporto. Per fortuna una soluzione è stata trovata col supporto del Comune di Carpi che ringrazio". m.s.c.