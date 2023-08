Task force di Mirandola: due sequestri di droga in controlli stradali

Si è svolta giovedì sera un’azione congiunta – fra Polizia Locale e Carabinieri – volta al presidio del territorio comunale "con l’intento di rendere ancora più difficile il transito ai malintenzionati". Nei controlli sono state impiegate 6 pattuglie, tre delle quali dei Carabinieri composte da sei militari, e altrettante della Polizia Locale di Mirandola con 7 operatori. "Un prezioso e strategico supporto all’operazione – fa sapere l’amministrazione – è stato fornito dall’unità cinofila di Sassuolo": in azione il cane antidroga Hector. Sono stati effettuati controlli in quattro aree precedentemente concordate: veicolare a San Giacomo Roncole (lungo la SS12 e le vie parallele), via Prampolini, piazzale Costa e Circonvallazione.

In totale 36 persone controllate e 14 auto ispezionate. Scoperti un conducente alla guida in stato di ebbrezza alcolica, una patente scaduta e sono stati effettuati 2 sequestri di stupefacente per uso personale.

"Ringrazio le Forze dell’Ordine per aver ancora una volta dimostrato che la condivisione di informazioni, mezzi e conoscenze rappresenta un valore prezioso per l’efficientamento del presidio del territorio" commenta il sindaco Alberto Greco.