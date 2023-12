"Tassa di soggiorno, così si perde il turismo"

"Non siamo d’accordo sulla decisione dell’amministrazione di Campogalliano di istituire e adottare, a partire dal 2025, l’imposta di soggiorno. Dalle esperienze provinciali che si hanno, si tratta di una tassa che influirebbe negativamente sul turismo locale". Lapam Confartigianato, CNA, Confcommercio e Confesercenti criticano la scelta adottata dall’amministrazione di Campogalliano. "Solitamente – affermano le associazioni di categoria – l’imposta di soggiorno viene applicata a destinazioni turistiche di forte richiamo, conosciute al grande pubblico. Il comune di Campogalliano non è ‘ancora’ a forte vocazione turistica e non ha una strutturata capacità ricettiva, formata da quattro alberghi e un residence oltre a cinque attività fra bed & breakfast e affittacamere, con cui riesce ad ospitare ogni anno, circa 60.000 presenze, dalle quali si auspica di ‘incassare’ circa 60.000 euro dal 2025 a fronte di un bilancio di oltre otto milioni di euro". "L’approvazione della tassa temiamo sia controproducente e devierà gli attuali flussi di presenze verso altri comuni, dove si spende meno. Ciò renderebbe vano l’intento del comune di fare ‘cassa’, mettendo in ginocchio quegli imprenditori che hanno invece ‘scommesso’ su Campogalliano. Ne risentiranno negativamente, non solo gli albergatori ma anche i commercianti e gli artigiani di servizio ai quali diminuiranno potenziali nuovi clienti. Le presenze turistiche di Campogalliano sono al 95% per business o affari, le aziende manderanno i loro ospiti ‘lavoratori’ a dormire in comuni più economici o torneranno a Modena. Per questo invitiamo l’amministrazione a un serio ripensamento". "L’abbiamo introdotta dal 2025 – replica la sindaca di Campogalliano, Paola Guerzoni (nella foto) – per chiudere i conti del bilancio con la volontà di non utilizzarla se si riuscirà poi a farne a meno. Siamo consapevoli del fatto che il nostro turismo è prevalentemente economico, ma pure è vero che si tratta di ricezione che ha un impatto sulla comunità. E’ vero che a bilancio le spese correnti sono 8 milioni di euro, ma sono quasi tutte ‘blindate’. Non vogliamo toccare i servizi: l’anno scorso abbiamo aumentato l’Irpef, quest’anno le tariffe sono invariate. Ognuno deve fare la propria parte e anche qualche decina di migliaia di euro sono per noi importanti per chiudere il bilancio".

Maria Silvia Cabri