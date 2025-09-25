Il runner Tassinari sfida il Sahara, Uno zaino e 250 chilometri a piedi

Ci sarà anche modenese che correrà, nell’aprile 2026, la leggendaria Marathon des Sables 2026, la gara a tappe nel Sahara considerata una delle prove di endurance più dure al mondo: circa 250 chilometri in sette giorni, in semi-autosufficienza, con zaino e scorte ridotte al minimo. Lui è Alessandro Tassinari, 35 anni, nato a Castelnuovo Rangone, laurea in architettura, designer, ultrarunner indipendente e specialista di FKT ’unsupported’ — cioè percorsi affrontati in completa autonomia. Non è nuovo a sfide estreme: l’anno scorso ha attraversato la Death Valley da solo, con la sola ’compagnia’ dei coyote, che lo hanno seguito con grande curiosità. Ora, appunto, si prepara a portare la stessa filosofia nel deserto del Sahara.

Il modenese Alessandro Tassinari partecipa alla Marathon des Sables 2026

Alessandro, come è nata la sua passione per queste sfide estreme?

“Ho iniziato dieci anni fa, quando avevo 25 anni. All’inizio era una curiosità: volevo scoprire i miei limiti. Poi è diventata una vera disciplina. Non cerco l’epica, ma il metodo: mi piacciono le sfide in cui contano pianificazione, lucidità e capacità di cavartela con quello che hai nello zaino”.

La sua esperienza più nota finora è stata la Death Valley, cosa le ha insegnato?

“È stata un banco di prova enorme, ma sempre ben pianificato. Prima, grazie anche a un amico che ho in California, abbiamo fatto un sopralluogo in fuoristrada per nascondere scorte d’acqua sotto i cespugli, che ho poi tracciato col gps. Poi ho affrontato il percorso da solo, a piedi, con 4 litri d’acqua al giorno di disponibilità. In sei giorni ho percorso circa 250 km”.

Brutti incontri nella Death Valley?

“Ho incontrato più volte dei coyote, sia di giorno sia di notte vicino alla mia tenda. Erano curiosi, ma per fortuna nulla di pericoloso”.

Ora la aspetta la Marathon des Sables. In cosa sarà diversa?

“È simile per distanza, ma molto diversa come impostazione. Si corre in semi-autosufficienza: circa 250 km in sei tappe, con uno zaino di 8 chili e una settimana di deserto. Lì bisognerà gestire al meglio energie, idratazione e alimentazione. È una prova fisica quanto mentale”.

Come si prepara a sfide del genere?

“Mi alleno sei giorni su sette, almeno tre ore al giorno, all’alba e al tramonto. Alterno lunghi, salite, discese, lavori tecnici, testando equipaggiamento e strategie. Le strade, gli argini e le colline modenesi sono il mio laboratorio. In particolare, amo il Parco dei Sassi di Roccamalatina: ha saliscendi continui che mi permettono di simulare situazioni diverse”.

Qual è la sua motivazione principale?

“Scoprire fin dove posso arrivare, ma sempre in sicurezza. Studio percorsi, creo piani d’emergenza, preparo tutto in dettaglio. Non cerco l’eroismo, ma l’efficienza. Oltre alla componente fisica, sono molto affascinato anche da quella mentale. Spesso ci sono limiti che vengono imposti dalla testa e non dal fisico: amo andare a fondo, capire quali sono i meccanismi che si attivano e trovare un modo per superarli”.

In famiglia come affrontano questa sua voglia di avventura?

“La mia famiglia mi sostiene. Certo, c’è sempre un po’ di preoccupazione, ma posso dire di avere a fianco delle persone che hanno fiducia in me e che mi sostengono nel raggiungere i miei obiettivi. Racconta le sue esperienze anche online? Alcuni amici mi hanno incoraggiato a raccontare le mie esperienze su Instagram, nel profilo @enjoythedust. Ho deciso di condividere non solo le gare, ma anche la preparazione, le scelte, la logistica. Mi piace dare un’idea concreta di cosa significhi affrontare prove simili”.

Guardando oltre il Sahara, quali altri obiettivi ha?

“La Marathon des Sables è una tappa di un progetto che ho chiamato ’14 deserti’. Sono molto attratto dai deserti del mondo. Perché a differenza di quello che si possa pensare, i deserti sono ecosistemi ricchi di vita e di energia, c’è molto da scoprire. Ogni spedizione è una lezione: non vedo l’ora di scoprire cosa mi lascerà il Sahara, e quali nuove sfide seguiranno”.