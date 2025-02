Taurasi presenta il suo romanzo: "L’inganno del secolo"

Il carpigiano Giovanni Taurasi, storico e ricercatore, presenta stasera alle 18 alla libreria Feltrinelli di Modena il suo ultimo libro, ‘L’inganno del secolo’ (Artestampa 2024), il settimo monografico ma il primo romanzo. Con l’autore dialogherà lo scrittore Mario Ventura. Il romanzo di Taurasi è un giallo con una trama avvincente che si sviluppa tra Italia, Germania e Francia, tra otto e novecento, per arrivare sino ai primi anni duemila. Il ricercatore si imbatte in un documento riservato e ricostruisce avvenimenti realmente accaduti in epoche diverse. Si intrecciano così il furto del più celebre quadro del mondo, la vita picaresca di un falsario e quella di esperti di storia dell’arte.