’Tavola amica’, pranzo contro la solitudine

Condivisione, socialità, apertura verso il prossimo, a prescindere dalla condizione economica e sociale, per trascorrere insieme il momento del pranzo della domenica.

Questi i pilastri alla base del progetto ‘Tavola Amica’, promosso dall’organizzazione di volontariato Ho Avuto Sete e dalla cooperativa sociale Il Mantello con l’obiettivo di creare la più ampia condivisione e partecipazione di altri enti e istituzioni.

Dall’incontro di due realtà associative e con il coinvolgimento sinergico di una dozzina di enti del territorio, da un mese il progetto è diventato operativo e ogni domenica, al circolo Bruno Losi di via Medaglie D’Oro, una sessantina di persone, tra singoli, amici, gruppi, famiglie con bambini, si trovano per mangiare insieme: un pranzo a ‘offerta libera’ che vuole privilegiare l’aspetto della socialità e dell’uscita dalla solitudine acuita con la pandemia.

"Il post Covid – afferma Paolo Ballestrazzi, tra i fondatori di Ho Avuto Sete – ha lasciato molte conseguenze sul piano psicologico, sociale e materiale nelle famiglie, negli adolescenti e nelle persone più fragili.

Dopo una fase di ascolto è parso a tutti che la situazione più diffusa e sommersa da affrontare fosse la solitudine e l’isolamento generati da varie cause e non più limitati alla fascia degli anziani.

Era quindi necessario ripartire dalle relazioni, avere nuove occasioni di convivialità per stare insieme.

Da qui – spiega – l’idea di proporre un ‘pranzo di comunità domenicale’ dove ritrovarsi come in famiglia e conoscere nuovi amici".

‘Tavola Amica’ è il frutto di un percorso di preparazione avviato circa un anno fa: il progetto ha ottenuto il patrocinio del Comune e della Caritas diocesana insieme ad un primo sostegno economico della Fondazione Cassa Carpi e di altri donatori privati. "Mentre il progetto prendeva forma – prosegue Andrea Maccari, presidente de Il Mantello – si è via via allargata la base dei gruppi disponibili a sostenerlo tramite l’apporto dei volontari per la preparazione e l’animazione del pranzo".

"C’è stato un semplice passaparola – commenta Balestrazzi – che ha generato una disponibilità che ci ha stupiti e ad oggi siamo riusciti a partire contando su una dozzina di associazioni (per quasi 150 volontari) che si alterneranno ogni domenica per preparare il pranzo e allietare la festa con qualche intrattenimento, come domenica scorsa con una tombola per le famiglie.

Queste persone non si limitano a ‘offrire’ manodopera o materiali ma mettono in gioco loro stessi nel partecipare al pranzo e nell’invitare le persone vicine alla comunità".

E non va dimenticata, aggiunge Maccari "l’ampia disponibilità da parte dei responsabili del circolo Losi nel condividere gli spazi e la cucina dal sabato pomeriggio alla domenica dopo pranzo, così da lasciare poi libero per le iniziative del circolo".

Per informazioni: Tavola Amica – 375 6463748 [email protected]

Maria Silvia Cabri