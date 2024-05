Tavolata in piazza Roma: "Città regina del cibo"

Un ristorante a cielo aperto in Piazza Roma nel segno della promozione turistica e della solidarietà. Una grande tavolata nel cuore di Modena dove gustare le prelibatezze della cucina modenese. Il 18 maggio nella seconda ’Giornata Italiana della Ristorazione’ viene promossa l’iniziativa ’A pranzo in Piazza Roma’, ideata da Fipe-Confcommercio. "Un momento di incontro importante tra chi produce e i consumatori per vivere una vera e propria esperienza emozionale", ha detto Tommaso Leone, presidente provinciale Confcommercio. Taglieri di parmigiano, guancialini all’aceto balsamico e tante altre specialità all’insegna delle eccellenze enogastronomiche modenesi. "Una grande iniziativa in un contesto molto bello con un’offerta prestigiosa di prodotti tipici della cucina Modenese", ha evidenziato Enrico Corsini, presidente di Piacere Modena. "Parte del ricavato sarà devoluto alle nostre attività di accoglienza. Un modo per coniugare quella che è la promozione del Food delle nostre terre con una finalità sociale significativa", sottolinea Alberto Caldana, presidente dell’associazione Porta Aperta. Modena accresce sempre di più la sua vocazione turistica, dall’aspetto artistico a quello della ceramica, dalla Motor Valley alla Food Valley. "Siamo certi che Modena verrà ricordata non solo come un bellissimo luogo architettonico ma anche come un posto dove si mangia bene", assicura Luca Marchini, chef e presidente provinciale FIPE-Confcommercio Modena. "L’obiettivo – ha spiegato Ludovica Carla Ferrari, assessora alle Politiche e Turismo – legato alla solidarietà impreziosisce l’intero evento. Siamo un territorio produttivo riconosciuto per la sua capacità e per lo sviluppo industriale". Modenamoremio "c’è e continuerà ad esserci per valorizzare le eccellenze modenesi e la bellezza del nostro centro storico", ha rilevato Angelo Giovannini, direttore Modenamoremio. In Emilia Romagna sono presenti 44 prodotti DOP e IGP di cui 27 nella provincia di Modena. "Quello che apprezzo di più è l’unione della convivialità della tavola in una piazza o di una via, unire queste due magie sarà stupendo", ha concluso Davide Forghieri, Modena a tavola.