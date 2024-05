Tavolini sotto le stelle nei locali del centro

Nel weekend del Motor Valley Fest a Modena torna ’Tavolini sotto le stelle’, l’iniziativa promossa dal Comune che venerdì, sabato e domenica dalle 19 alle 23, consente fino a settembre ai pubblici esercizi di alcune zone del centro storico di estendere, grazie alle limitazioni del traffico veicolare, le aree arredate con tavoli e sedute mobili oltre lo spazio dei normali dehors. Quest’anno alle tradizionali nove aree del centro si aggiunge anche via Modonella e già domani avremo la prima delle ’Notti di Luna’, le serate in cui l’orario dei ’tavolini’ viene esteso fino alle 2 della notte e tutte le attività del centro storico dotate di dehors (anche quelle non strettamente interessate dall’iniziativa dei fine settimana) possono rimanere aperte e offrire i propri servizi oltre il solito orario.