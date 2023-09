’Tavolini sotto le stelle’, ultimo appuntamento questo weekend

Arriva al suo ultimo appuntamento, nel weekend, l’iniziativa ’Tavolini sotto le stelle’, che nella serata di sabato si prolunga fino alle 2 trasformandosi in una delle ’Notti di luna’, in occasione di Smart Life Festival 2023. Venerdì e domenica invece, l’appuntamento sarà quello tradizionale nella fascia oraria dalle 19 alle 23.

Con questo, complessivamente sono 22 gli appuntamenti con ’Tavolini sotto le stelle’ che si sono svolti quest’anno, a partire dal primo fine settimana di maggio. L’iniziativa, promossa dal Comune, nelle serate di venerdì, sabato e domenica consente ai pubblici esercizi di alcune zone del centro storico di estendere le aree arredate con tavoli e sedute mobili oltre lo spazio dei normali dehors, grazie a limitazioni del traffico veicolare. E, in corrispondenza di alcuni eventi di rilievo, come appunto sabato, gli esercenti del centro storico possono usufruire degli spazi aggiuntivi fino alle 2 della notte. L’appuntamento con Notti di luna segue quelli già organizzati in maggio, in occasione del Motor Valley Fest e della Notte europea dei musei.