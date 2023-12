Tavolo tecnico sui cattivi odori: "Vogliamo scoprire le cause"

Si è svolto ieri mattina a Castelvetro, come da programma, il tavolo tecnico – politico per fare il punto della situazione (e trovare soluzioni) al problema dell’odore di plastica bruciata che, ormai da mesi, appesta in determinate fasce orarie l’aria tra Solignano e il territorio di Castelnuovo Rangone. L’assessore all’ambiente Ernesto Maria Amico (foto), tracciando un bilancio dell’incontro, spiega: "Hanno partecipato circa trentacinque persone. Oltre agli amministratori e ai tecnici dei comuni di Castelvetro e Castelnuovo, erano presenti rappresentanti delle industrie ceramiche di Solignano, di Confindustria ceramica, di impiantisti e produttori di smalti, di Arpae e Asl. Era presente anche un funzionario tecnico della Regione. La nutrita partecipazione manifesta un autentico desiderio e impegno di risolvere la problematica delle emissioni odorigene nel comparto di Solignano. Si è sottolineato che il problema è già emerso o sta emergendo anche in altri distretti ed è quindi fondamentale fare un lavoro di squadra. Durante l’incontro ci si è confrontati sui protocolli presentati da Arpae e Confindustria ceramica e si è convenuto che siano più i punti in comune che le differenze. È necessario ora cercare di comprendere quali sostanze chimiche siano chiamate maggiormente in causa per poter operare interventi mirati. Vi sono industrie, anche a Solignano, che stanno adoperando smalti a base d’acqua con risultati molto apprezzabili. Il prossimo incontro è fissato prima delle feste natalizie, per poter arrivare il più velocemente possibile a soluzioni concrete".

La vicesindaca di Castelvetro, Giorgia Mezzacqui, ha aggiunto: "Il problema non è limitato soltanto ai nostri confini amministrativi. Il nostro comparto ceramico è un’eccellenza nel mondo, e per questo il suo continuo sviluppo è una priorità per tutto il territorio. Allo stesso modo, il vero progresso è tale quando sostenibile ed equilibrato tra le imprese e le comunità che coabitano lo stesso territorio". Il sindaco di Castelnuovo, Massimo Paradisi, ha poi aggiunto: "L’incontro di oggi è un passo importante nella direzione giusta, che va percorsa con tempi serrati. E’ necessario, a partire da analisi e campionamenti capillari, condividere tra enti, organismi competenti (in primis Arpae) un piano di interventi ed azioni che vadano oltre le prescrizioni normative e richiamino una responsabilità ambientale d’impresa".

Marco Pederzoli