Taxi, ecco il piano "Undici nuove licenze: così potenzieremo il servizio in strada"

La domanda cresce. E il territorio risponde. Sono undici, infatti, le nuove licenze per potenziare il servizio taxi a Modena, con l’obiettivo di rispondere tempestivamente alle esigenze di cittadini e turisti.

Ma tra le principali novità sul servizio – annunciate in occasione dell’aggiornamento del Regolamento comunale sul servizio di trasporto pubblico non di linea, che disciplina l’attività di taxisti e dei ncc (noleggi con conducente) approvato dal Consiglio comunale di Modena – ci sono ulteriori rilevanti aspetti, tra cui la possibilità di gestione ’condivisa’ del taxi – da parte dei conducenti titolari di licenza, per aumentarne la presenza sulle strade–, l’obbligatorietà del Pos per i pagamenti elettronici a bordo e un aggiornamento delle tariffe, ferme da cinque anni. "L’adeguamento del Regolamento comunale si è reso necessario – ha commentato l’assessora a Turismo e promozione della città Ludovica Carla Ferrari presentando la delibera – per adattare questo servizio al contesto sociale ed economico, con maggiori bisogni dei cittadini e del turismo nazionale e internazionale ormai consolidato: siamo tornati, infatti, ai livelli pre-Covid per numeri di presenze e pernottamenti e le analisi confermano un trend in crescita".

Il percorso è stato sviluppato negli ultimi mesi coinvolgendo i taxisti e i rappresentanti sindacali della categoria e le associazioni economiche e dei consumatori: l’approvazione del Consiglio permette l’applicazione del documento già nella stagione estiva in corso.

Oggi le autorizzazioni concesse sono 85 e obiettivo dell’Amministrazione comunale è portarle, appunto, a 96 entro fine anno grazie ai nuovi 11 permessi: la quota potrà crescere ulteriormente se nel prossimo triennio gli indicatori della situazione socio-economica si confermeranno in crescita. Una delle principali novità dell’aggiornamento del Regolamento riguarda l’introduzione per i conducenti della ’Doppia guida’ e del ’Contratto di gestione’. Consentiranno di aumentare l’operatività dei taxi, ottimizzando quindi il servizio e assicurando maggiore presenza di veicoli specialmente nei week end e negli orari di punta; allo stesso modo, con questi strumenti si garantisce il rispetto dei tempi di riposo dei lavoratori e si punta a incrementare i posti di lavoro qualificati.

Sui veicoli, che dovranno essere eco-sostenibili e inclusivi, per accogliere le persone con disabilità, diventa poi obbligatoria la possibilità di pagare con carte di credito e bancomat e per i nuovi tassisti e conducenti viene introdotto l’obbligo di conoscere almeno una lingua straniera (indicativamente l’inglese) e i principali luoghi sedi di istituzioni ed enti, strutture sanitarie e luoghi turistici. Tra le altre innovazioni di rilievo, l’introduzione del ’taxi sharing’, cioè il servizio che permette di prelevare i passeggeri da uno stesso o più punti di partenza verso uno stesso o più destinazioni, a condizione che sia le partenze sia le destinazioni si collochino su un percorso compatibile. È una novità anche l’introduzione della prenotazione di chiamata taxi con piattaforme digitali, prevedendo la valutazione del servizio reso e il pagamento elettronico tramite ’app’.

Il tassametro, inoltre, non parte più alla chiamata ma alla salita a bordo dell’utente all’interno del territorio comunale.

E, infine, è stato rivisto dopo cinque anni anche il tariffario. Spostarsi all’interno del centro storico, anche con radiochiamata, costa da 7 a 9 euro; al costo per raggiungere l’ospedale di Baggiovara e il Policlinico è applicato uno sconto del 10%; per farsi accompagnare all’aeroporto Marconi di Bologna servono 75 euro. Il documento ricalca quello di fine 2018, con un aumento medio delle tariffe del 9,8%; la variazione risulta, comunque, inferiore all’incremento dell’inflazione nello stesso periodo, attestata dall’indice Istat. Il ritocco scaturisce in conseguenza dell’incremento dei costi dei carburanti e, più in generale, appunto dell’aumento del costo della vita.