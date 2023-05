Taxi, il presidente Venturelli "Locali e turismo, forte crescita Boom di chiamate alla sera"

di Stefano Luppi

"Da un anno il lavoro dei tassisti a Modena è tornato sui livelli del 2019 mentre nel periodo covid il settore ha visto cali di fatturato del 30-50%. Oggi siamo cresciuti grazie, ad esempio, a un turismo finalmente ben organizzato", spiega il 49enne Mirco Venturelli, presidente di Cotamo, il consorzio che raggruppa la stragrande maggioranza dei taxi modenesi e che nel 1983 ha dato vita al servizio ’radiotaxi’.

I taxi modenesi – l’organizzazione del trasporto pubblico in concessione per meglio dire – compiono 40 anni e ieri hanno festeggiato con un incontro al Caffè Concerto posizionando le auto a formare il numero 40 in piazza Grande.

Venturelli, come ha visto cambiare la città e il pubblico nel tempo?

"Da tassista posso dire che ho visto cambiare la città: in precedenza il centro storico era spento, con pochi locali aperti e con poca gente di sera mentre oggi, anche grazie all’esplosione del turismo enogastronomico e della motor valley, il centro richiama tantissime persone. Di conseguenza anche il cliente del taxi è diverso, ci sono meno funzionari del business e più turisti che ci chiamano".

E l’utilizzo notturno dei taxi, ad esempio per riaccompagnare i ragazzi dopo la discoteca, quanto è diffuso?

"Anche il lavoro alla sera e alla notte è incrementato molto: le limitazioni del codice della strada e le mutate abitudini dei ragazzi sull’utilizzo del taxi per recarsi nelle sale da ballo hanno imposto ai tassisti di raddoppiare il numero di vetture in servizio il venerdì e sabato sera. Abbiamo fatto proposte al Comune per quanto riguarda il trasporto dai locali notturni verso il centro, sono al vaglio soluzioni per cercare di sopperire ad una richiesta di servizio altissima, in un lasso temporale di massimo un’ora e mezzo".

Quindi la professione del taxista è cambiata molto?

"Sì, in particolare negli ultimi 10-15 anni, grazie alla tecnologia applicata ai radiotaxi. Ad oggi esistono sistemi completamente automatici che permettono al cliente di superare le attese del centralino umano e passare direttamente alla ricerca del taxi più vicino e libero. C’è il risponditore automatico Iris che riconosce la via, il numero civico e la città, inviando al cliente direttamente il taxi oppure il servizio tramite WhatsApp. E anche la nuova app nazionale ‘Taxi Move’ che permetterà di pagare il mezzo tramite carta di credito registrata, avere una stima del prezzo della corsa e altri servizi. Questo non può che aver migliorato il servizio".

Ci sono altre forme di trasporto che possono mettere in crisi il vostro lavoro?

"Sono convinto che non esista un servizio pubblico che possa essere concorrenziale rispetto ai taxi visto che l’utente se oggi non ha un mezzo proprio, e sono sempre di più, deve avere la massima possibilità di mobilità urbana anche attraverso il trasporto pubblico, ovviamente. Aumenterà il lavoro per tutto il comparto e la vera concorrenza, visto che me lo chiede, oggi la fanno le multinazionali che tramite delle applicazioni cercano di associare direttamente i tassisti oggi associati nelle cooperative per farli lavorare con esse. Applicano alte commisisoni dannose sia per il tassista sia per l’utente finale, andando di fatto a creare un sovraprezzo".