"Taxi, servizio notturno insufficiente"

"A Carpi, durante la settimana, i taxi non ci sono di notte e noi siamo preoccupati perché i ragazzi restano ‘in strada’ a fine serata.

Si fanno tante campagne per la sicurezza, per la guida e contro l’abuso di alcol, e poi una città con oltre 70mila abitanti come Carpi non garantisce un servizio adeguato per i ragazzi che vogliono andare in discoteca e divertirsi in modo sano e, appunto, sicuro".

Alessio Gigante, titolare dell’OltreCafè, si fa ‘portavoce’ di una situazione che stanno riscontrando altri titolari di discoteche e locali (e anche ristoranti): la mancanza del servizio taxi durante le serenotti della settimana, fatta eccezione per il sabato in cui, dalle 22 alle 04 è attivo ‘Taxi anch’io’.

"Siamo consapevoli di questa problematica ma allo stato attuale non ci sono grandi soluzioni – interviene Mirco Venturelli, presidente di Cotamo Modena, il consorzio cui aderiscono i taxisti di Carpi –. Il problema principale è legato alla carenza di organico. Su Carpi abbiamo 13 licenze rilasciate dal Comune di Carpi. Due non rientrano in Cotamo; degli altri undici, quattro sono ‘fermi’: due taxisti per problemi di salute, mentre altri due hanno riconsegnato la licenza al Comune. Su sette macchine, due non possono gestire la turnazione notturna perché i titolari sono over 60: restano quindi cinque taxi per eventuali turni di notte".

"I turni – prosegue Venturelli – secondo il regolamento comunale vanno dalle 7 alle 20, dunque quello serale non è previsto né obbligatorio. Come Cotamo noi garantiamo ogni giorno la presenza di un taxi fino alle 22, che può anche protrarsi alle 24 se ci sono corse ‘fuori turno’, in base al principio della ‘flessibilità’. In passato, prima del Covid, avevamo previsto tutti i giorni i turni fino alle 24 e nel fine settimane fino alla chiusura delle discoteche, ma adesso, con la carenza di organico non è più possibile".

"Purtroppo anche per noi è un problema, perché le persone ormai sanno che non c’è il turno seralenotturno (non solo per le discoteche, ma anche per chi desidera andare al ristorante o nei locali e non prendere la macchina) e non ci chiamano più, cercando alternative, e noi lavoriamo meno: un circolo vizioso. Carpi è una città importane: oltre 70mila abitanti, e un indotto notevole.

A Modena ci sono 85 licenze (di cui 83 aderenti a Cotano): una città come Carpi dovrebbe averne almeno 30".

Tra le ipotetiche soluzioni, il presedente ipotizza anche un nuovo bando indetto dal Comune per "rilasciare le due licenze che sono state restituite, oppure l’amministrazione potrebbe, in caso di concorso a Modena, accedere alle graduatorie per assegnare queste due. Ma in entrambi i casi sono procedure lunghe e complesse".

"Siamo consapevoli di alcune difficoltà sui turni serali causate da problemi di disponibilità e organico – afferma Stefania Gasparini, vice sindaco e assessore al Commercio e alle Attività economiche –. Come sempre detto agli incontri con Cotamo, siamo disponibili a una eventuale ulteriore revisione del regolamento. Li convocheremo al più presto per valutare quali azioni intraprendere".

