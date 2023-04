Taxibus notturno per tutti Da oggi servizio ’aperto’ anche ai non abbonati Seta

Novità in arrivo per il servizio Taxibus notturno di Modena. Dal mese di aprile, infatti, il servizio di trasporto con taxi a prezzi convenzionati – attivo a partire dalle 20,30 – potrà essere utilizzato anche da chi non è abbonato Seta, purché viaggi assieme ad un abbonato e ne condivida il tragitto. Inoltre, viene esteso l’orario di operatività della piazzola di largo San Francesco, che sarà attiva fino alle 5,30 del mattino per garantire maggiore copertura al centro storico nella zona sud e così servire meglio la zona dei viali. Salgono così a 5 i punti di accesso in funzione dalle 20,30 alle 5,30 (gli altri sono quelli della Stazione FS, Piazza Matteotti, Policlinico ed Ospedale Sant’Agostino-Estense di Baggiovara). Invariate, invece, le tariffe, con costi a partire da 4 euro per il singolo cliente, che diminuiscono all’aumento del numero di viaggiatori.

Dopo un primo periodo sperimentale, quindi, da oggi il Taxibus notturno incrementa l’offerta del servizio e si rivolge a nuovi utenti, candidandosi a diventare la modalità di spostamento collettivo più sostenibile, comoda, capillare ed economica per tutti coloro che vogliono approfittare delle opportunità ricreative offerte dalla città in orario serale e notturno: per andare in centro, al cinema o a teatro, e poi rientrare comodamente - ed in sicurezza - a casa.

Il Taxibus notturno è accessibile da 20 punti di accesso, corrispondenti a fermate del bus o piazzole taxi identificati da un colore diverso (verde, arancione e rosso) a seconda della distanza dal centro storico. I punti di accesso sono distribuiti in ogni zona della città, e sono posti in corrispondenza di tutti i luoghi principali: ospedali, stazione FS, Autostazione e diversi capilinea urbani, cinema, residenze studentesche, Palasport, polisportive. Il servizio non ha itinerari predefiniti, ma consente di spostarsi dal centro verso qualsiasi punto del territorio comunale e da 11 piazzole esterne verso il centro. Inoltre, da tutti i 20 punti di accesso è possibile raggiungere i due punti principali, situati in Largo San Francesco e piazza Matteotti. Per prenotare occorre chiamare il servizio radio Taxi Cotamo allo 059-374242, oppure mandare un sms o Whatsapp al 335 1838555 scrivendo ’Taxibus-nome fermata-nome utente’: in pochi istanti si riceverà la risposta con la sigla del taxi e il tempo previsto di arrivo.

L’area operativa del Taxibus notturno è suddivisa in due differenti aree tariffarie. I costi scendono all’aumentare del numero dei passeggeri.

r.m.