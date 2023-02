Team di specialisti per le malattie femminili

Novecento visite in tre anni e tempi di assistenza più celeri. Positivo il bilancio dell’ambulatorio Onco-Ginecologico attivato nel 2020 dall’UOSD di Oncologia dell’Area Sud, diretta dalla dottoressa Lucia Longo, e l’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Sassuolo, guidata dalla dottoressa Maria Cristina Galassi. Nato tre anni fa, il servizio prevede la gestione multidisciplinare delle pazienti con controlli e monitoraggi eseguiti nella stessa visita, facilitando il confronto tra professionisti e favorendo la paziente, che in una unica visita riceve valutazioni e controlli necessari coerentemente alla necessità clinica. All’ambulatorio afferiscono non solo le pazienti operate presso l’Unità Operativa di Ginecologia dell’Ospedale di Sassuolo, ma anche le donne operate in centri di terzo livello a cui erano state indirizzate per i casi più complessi. L’ ambulatorio è previsto 2 volte al mese con 8 appuntamenti a seduta, a cui si aggiungono 2 visite per la consegna dell’esame istologico e 2 posti per casi urgenti, per un numero complessivo di circa 25 pazienti al mese, che in tre anni significa circa 900 donne viste dal servizio (i nuovi casi di patologia oncologica dell’apparato genitale femminile presi in carico sono mediamente 80 all’anno).

Da circa un anno è stato inoltre avviato un percorso interaziendale (Area Nord e Area Sud) di multi-equipe (ginecologo, oncologo, radiologo, radioterapista, anatomopatologo, medico nucleare e psicologo), che prevede la discussione settimanale di tutti i casi con la condivisione dell’iter diagnostico terapeutico, della pre-chirurgia e la valutazione del percorso post-operatorio.

"Il bilancio di questo primo triennio – dichiarano Lucia Longo e Maria Cristina Galassi, rispettivamente Responsabile dell’Unità operativa di Oncologia Area Sud dell’AUSL di Modena e Direttrice dell’Unità Operativa Complessa di Ostretricia e Ginecologia dell’Ospedale di Sassuolo – è estremamente positivo. L’obiettivo, a nostro avviso raggiunto e apprezzato dalle pazienti, era ed è di offrire alla donna affetta da patologia tumorale dell’apparato riproduttivo una presa in carico multidisciplinare sin dal momento della diagnosi. Tale assistenza prosegue nel post-operatorio offrendo la garanzia di effettuare in un’unica seduta una rivalutazione del suo stato di salute condiviso tra gli specialisti che l’hanno presa in carico". Fondamentale, infatti, ad avviso di Longo e Galassi, "che la cura delle pazienti affette da patologie oncologiche vada oltre il momento chirurgico assicurando alla donna una presa in carico ed un monitoraggio da parte di una rete assistenziale multidisciplinare conosciuta e familiare".

s. f.