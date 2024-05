"Teatri Monumenti Nazionali, ora bisogna allargare la platea"

Per tre Teatri dell’Area Nord è arrivato il riconoscimento di "Monumento Nazionale". Si tratta di consolidati e storici complessi teatrali come quelli di Finale, Mirandola e San Felice. "Abbiamo appreso con favore che il Teatro Comunale di San Felice è considerato monumento nazionale. Come amministrazione abbiamo speso molte energie per il progetto di recupero. Sappiamo – dice il sindaco Michele Goldoni – quanto sia importante per i sanfeliciani riappropriarsi di un gioiello come questo, dove promuovere cultura e favorire il senso di comunità, questo ancora di più oggi alla luce del fatto che sia riconosciuto come monumento nazionale". Ma, un provvedimento del genere non poteva non alimentare anche perplessità tra chi è stato escluso e tra questi c’è Concordia e Medolla, gli unici due teatri della Bassa modenese che sono stati ricostruiti dopo i danni sofferti da tutti i teatri dei comuni appartenenti al cratere sismico del 2012. Il valore ed il prestigio di questi spazi (in provincia la decisione riguarda pure il Teatro Comunale di Modena Pavarotti, il Teatro Storchi, il Carani di Sassuolo e quello di Carpi) erano noti da tempo in quanto hanno ospitato negli anni stagioni musicali e di prosa con numerose anteprime. Ora, però, con questo ulteriore titolo se ne sottolinea l’importanza storica ed il significato di bene patrimoniale dell’intero Paese. Non più, dunque, un fatto circoscritto alla sola nostra realtà ed al nostro territorio. A dare notizia di questa svolta è stato nei giorni scorsi il parlamentare modenese Stefano Vaccari (Pd). "Grazie al lavoro congiunto di maggioranza e opposizione, - spiega Vaccari - oltre 400 teatri si potranno fregiare del riconoscimento di ’Monumento Nazionale’, titolo che identificherà quei teatri "la cui edificazione risalga ad almeno 100 anni fa. Adesso, una volta ottenuto il riconoscimento è indispensabile stanziare le risorse necessarie per valorizzare il lavoro dei teatri".

E qui si gioca il capitolo più importante, in quanto tutti si aspettano che da questo riconoscimento discendano risorse per manutenere e mettere in sicurezza questi "gioielli" architettonici che appartengono alla memoria collettiva di intere comunità e a cui si legano anche tanti passaggi importanti della storia locale di ognuno. Sono testimonianze vive che raccontano la storia del nostro territorio e che devono essere opportunamente tutelate e valorizzate. Per tutti il riconoscimento di "monumento nazionale" rappresenta una opportunità per garantire tutela e valorizzazione del patrimonio storico e architettonico dei teatri e per offrire nuove occasioni di promozione e sviluppo turistico. "Sono ovviamente molto contento che i teatri vengano valorizzati non soltanto come luoghi dove si fa cultura, ma anche come contenitori, quindi anche come beni architettonici. Per quanto riguarda Medolla – dice il sindaco Alberto Calciolari – auspico che vi sia però un ampliamento della platea dei teatri storici riconosciuti, poiché Medolla fra breve, nel 2028, festeggerà il suo centenario".

Alberto Greco