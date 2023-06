Teatro, al parco del municipio uno show itinerante sul tempo

Oggi il parco del municipio di Vignola si calerà in una dimensione sospesa per un pomeriggio dedicato al concetto di tempo. La compagnia Teatro di Comunità di Spilamberto proporrà il percorso teatrale itinerante intitolato ’All’improvviso… tutto a suo tempo’, che seguirà questo tema in chiave ironica e giocosa, con digressioni malinconiche, proponendo, in diverse tappe, interpretazioni molto diverse tra loro del soggetto tempo. Dalle percezioni emotive che segnano minuti interminabili o anni volati in un baleno, al battito che imprime i ritmi musicali. Dal corso di eventi e vite che hanno fatto la storia alle variazioni del tempo atmosferico.

Personaggi curiosi e improbabili si alterneranno tra monologhi surreali, momenti di riflessione poetica e dialoghi comici che daranno voce a testi selezionati o scritti dagli stessi attori durante le restrizioni dovute al covid-19, che per diversi mesi del biennio 2020-2021 hanno costretto la compagnia a mantenere i contatti esclusivamente online. Saranno due le repliche, della durata di un’ora, per questo itinerario artistico: alle 17 e alle 19. I sentieri dell’area verde di via Bellucci si trasformeranno in un palcoscenico all’aperto.