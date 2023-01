Teatro Astoria, cercasi gestore Al via i lavori per ridurre i costi

Iniziano i lavori di efficientamento energetico al cinema teatro Astoria. La manutenzione dello spazio culturale cittadino è stata finanziata principalmente grazie ai fondi del PNRR, a cui il Comune ha poi aggiunto parte delle proprie risorse. I fondi messi a disposizione dall’Unione Europea, infatti, copriranno ben 240.000 euro su un totale di 333.000 necessari all’ammodernamento degli spazi. La riduzione dei consumi energetici, all’interno della struttura, sarà presto garantita da nuovi generatori di calore e dalla moderna coibentazione termica della struttura. In questo modo, le operazioni di riscaldamento e raffrescamento saranno meno dispendiose. Il cantiere, appena avviato, occuperà presto alcuni posti auto in piazza Martiri Partigiani Fioranesi. Proprio dove ora avviene la distribuzione dei kit per la raccolta differenziata, verranno dedicati alcuni metri allo stoccaggio del materiale di restauro e al ricovero dei mezzi d’opera. La fine dei lavori è prevista tra maggio e giugno. Molto dipenderà dalle condizioni meteo. È stata, inoltre, aperta la gara di appalto per la gestione del teatro e la conseguente programmazione degli eventi artisticoculturali. Il vincitore potrà avvalersi della sala dal 1° luglio 2023 al 31 agosto 2027.

Infine, durante la stagione estiva, sarà possibile portare alcuni spettacoli nella splendida cornice del Castello di Spezzano.

d.v.