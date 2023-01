Teatro Cantelli, il nuovo palcoscenico al debutto

Con il riavvio della stagione teatrale dopo la pausa natalizia, sabato prossimo "debutta" il nuovo palcoscenico del teatro Cantelli di Vignola. Toccherà in particolare agli attori e autori della commedia "Due gocce d’acqua" Lorenzo Ansaloni ed Eugenio Maria Bortolini tenere a battesimo il palco appena rinnovato dall’amministrazione comunale di Vignola. Si tratta di una struttura in pannelli multistrato sfogliati di betulla, con facce ricoperte di una resina termoindurente di particolare durevolezza, della dimensione di nove metri per sei, accompagnata da ben tre scalette per l’ingresso e la discesa dal palco. Il costo complessivo della struttura è di circa 32mila euro. "Si tratta di un investimento totalmente a carico del Comune – conferma l’assessora alla cultura del Daniela Fatatis – Il nostro teatro, sotto la direzione di Andrea Santonastaso, non solo può vantare un’apprezzata stagione di spettacoli, ma è anche luogo di prove per bambini e adulti che vogliono cimentarsi con le varie facce dell’arte teatrale. La vecchia struttura non era più adeguata alle nuove esigenze e come Amministrazione abbiamo ritenuto che un investimento sul nostro teatro non fosse più rimandabile". "Il nuovo palco offre davvero tante opportunità che prima non era possibile neppure prendere in considerazione – conferma il direttore del Teatro Cantelli Andrea Santonastaso – Potremo ora ospitare compagnie teatrali con più attori, ma anche spettacoli di danza e formazioni musicali di medie dimensioni. Ho già in mente tante idee: vorrei ospitare il primo spettacolo con danzatori entro marzo". Tra gli investimenti previsti dall’amministrazione, c’è anche il restauro della facciata.

m. ped.