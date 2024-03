Teatro Carani, 7mila spettatori in dieci giorni

Il sold out fatto registrare martedì sera con Claudio Bisio che ha aperto la stagione del ‘nuovo’ teatro Carani è solo la punta dell’iceberg. Nel senso che i 600 posti disponibili in platea per assistere allo spettacolo del ‘mattatore’ di Novi Ligure erano già stati "bruciati" tutti in prevendita, in un giorno, a dicembre. E nel senso che la statura del personaggio, ben conosciuto al grande pubblico anche per la sua poliedricità, sottendeva un traguardo del genere. A dieci giorni dalla riapertura, tuttavia, il Teatro Carani festeggia, e ne ha ben donde, un successo di pubblico che va oltre i big che si sono già esibiti e va oltre anche ad ogni più rosea aspettativa, con oltre 7000 spettatori che hanno assistito agli 11 spettacoli messi in scena, in poco più di una settimana, da più di 400 tra artisti, musicisti, attori e associazioni. Sono stati questi ultimi, infatti, i protagonisti della rassegna "Sassuolo alza il sipario" che ha fatto da cornice alla riapertura dello storico teatro, resa possibile dal meritorio impegno della Fondazione che, come noto, ha ristrutturato a sue spese il Carani restituendolo alla città. E la città ha risposto eccome, facendo giustizia di un luogo comune che a lungo si era rincorso sui social (‘tanto i sassolesi a teatro non ci vanno’) ed è rimasto, appunto, luogo comune e argomento da social. Ben più solidi, anche a livello numerico, gli argomenti opposti agli scettici dai tanti che hanno riabbracciato, fuor di metafora, il "loro" teatro riempiendolo in ogni ordine di posti non solo in occasione degli appuntamenti dei maggior richiamo (il già citato Bisio, ma anche il concerto di inaugurazione di Nek o quello di Alberto Bertoli) ma anche degli altri appuntamenti promossi dall’associazionismo cittadino. Sold out, infatti, anche per gli eventi promossi dagli Amici della Lirica, per lo spettacolo ‘Genius Loci’, per la serata voluta da Ennesimo Film Festival come per Caranikids, a dare dimensione compiuta ad un’aspettativa che la città non ha tradito, quasi volesse rendere tangibile la volontà di riappropriarsi di un "luogo del cuore" il cui decennio di chiusura è stata, ha detto bene la Presidente della Fondazione Claudia Borelli, "una ferita per tutti". Le ferite, tuttavia guariscono e questi primi 10 giorni di "ripartenza" del Teatro Carani qualcosa in questo senso hanno detto. Altro, con tutta probabilità diranno i prossimi appuntamenti (martedi prossimo Paolo Fresu e Omar Sosa danno il via al Sassuolo Jazz Festival) ma se il buongiorno si vede dal mattino…

Stefano Fogliani