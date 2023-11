Teatro Carani, su il sipario. Nek firma la riapertura

Sarà Nek ad inaugurare, il prossimo 2 marzo, il Teatro Carani, che riapre a poco di meno di 10 anni dalla chiusura, datata ottobre 2014. Torna a se stesso, Nek, che sul palco del Carani si esibiva quando era ‘solo il giovane’ Filippo Neviani, e torna a se stesso lo storico teatro, dopo un restyling finanziato dalla Fondazione, che ha poi donato la struttura alla città, che da marzo riavrà uno dei suoi simboli, impreziosito da una stagione presentata ieri di cui Nek è solo uno dei protagonisti. Dieci, infatti, gli appuntamenti nei 9 giorni di inaugurazione e 5 gli spettacoli della stagione di prosa che sul palco vedranno anche, tra gli altri, Alberto Bertoli, Claudio Bisio, Massimo Ghini, Paolo Ruffini, Gli Oblivion, Mario Perrotta, Geppy Gleijeses, Compagnia della Rancia, Paolo Fresu, Enrico Rava, Sarah Jane Morris, Omar Sosa, MM Company.

"Vogliamo che il Carani torni ad essere il cuore della vita culturale della comunità. Il nostro compito – ha detto Fabrizio Abbati, direttore del Teatro – sarà quello di creare uno spazio in cui nessuno si senta escluso. Un teatro aperto, pronto all’ascolto e a quanti vorranno dare una mano, dando la possibilità di essere protagonisti sia in poltrona sia sul palco". Il cartellone della riapertura prevede due rassegne: "Sassuolo Alza il Sipario", che coinvolgerà direttamente le moltissime anime, associazioni e artisti della città, e la stagione di prosa 2024, che ha in programma cinque titoli di grande rilievo.

"Questo è un nuovo inizio – ha detto Claudia Borelli, Presidente della Fondazione Teatro Carani – e speriamo di incontrare altrettanti volontari e sostenitori lungo il nostro cammino nutrendoci l’un l’altro di idee e visioni. Ci siamo, e sono certa che assieme ai cittadini sassolesi e del nostro territorio che animeranno e abiteranno il loro teatro, il Carani ci darà grandi soddisfazioni". L’attesa, insomma, è finita: il sindaco Gian Francesco Menani, nel ringraziare la Fondazione che si è spesa per restituire il teatro alla città, ha aggiunto come ora tocchi ai sassolesi "far si che ogni posto del rinnovato teatro Carani sia sempre occupato".

Quanto al programma, detto che Nek sarà protagonista del concerto di inaugurazione, il 2 marzo, e che fino al 10 andranno in scena tutti gli appuntamenti di ‘Sassuolo alza il sipario’, resta da aggiungere che la stagione di prosa prevede cinque spettacoli: il 12 marzo "La mia vita raccontata male" con Claudio Bisio, il 26 "Quasi Amici" vedrà salire sul palco Massimo Ghini e Paolo Ruffini che passeranno poi il testimone, il 6 aprile, agli Oblivion e alla loro ultima produzione, "Tuttorial - Guida contromano alla contemporaneità".

Il 18 aprile Mario Perrotta porta in scena il pluripremiato "Un bès - Antonio Ligabue" mentre il 29 la stagione si chiude con un classico, ovvero, "Uomo e Galantuomo", immortale commedia di Eduardo de Filippo. La programmazione del teatro è però solo all’inizio. Oltre agli spettacoli già citati, il cartellone si arricchirà di appuntamenti fuori abbonamento.

Stefano Fogliani