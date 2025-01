Teatro Comunale, il musical. Arriva l’inossidabile Peter Pan con la colonna sonora di Bennato

Seconda stella a destra, questo è il cammino, e poi dritto fino al mattino... "Peter Pan" che andrà in scena stasera alle 20 al teatro Comunale Pavarotti Freni è un musical dei record: con la regia di Maurizio Colombi è stato allestito la prima volta nel 2006, quasi vent’anni fa, al teatro Augusteo di Napoli e da allora ha conteggiato più di mille repliche, divertendo oltre un milione di spettatori. Nel 2018 è stato presentato anche all’Opera House Muscat in Oman.

In questa stagione è ritornato in tour con un nuovo cast e nuovi protagonisti, ma l’incanto della favola di James Matthew Barrie resta identico, e soprattutto resta sempre energica (e amatissima) la colonna sonora firmata da Edoardo Bennato, con "Il rock di Capitan Uncino", "Viva la mamma", "La fata", "Sono solo canzonette" e "L’isola che non c’è", fino all’inedito "Che paura fa Capitan Uncino".

Peter Pan, eterno bambino in grado di volare, è il personaggio creato da Barrie e apparso in diversi romanzi e racconti: l’autore venne ispirato dall’amicizia con cinque bimbi conosciuti a Londra, ai Giardini di Kensington. Ed è proprio a Londra che ci conduce la storia che vedrà in scena Luca Nencetti, ex ginnasta, nel ruolo di Peter Pan, Martha Rossi, già concorrente di "Amici", come Wendy e Claudio Castrogiovanni che a distanza di 18 anni è tornato nelle vesti di Capitan Uncino, il cattivone (lo interpretò nella prima edizione), e con loro un team di venti performers.

Lo spettacolo si avvale di ricercati effetti speciali per simulare il volo di Peter Pan, e di tecnologie laser per far comparire il personaggio di Trilly, o Campanellino, la piccola fata alata che affianca Peter. E forse non tutti sanno che in questo musical così amato c’è anche un’anima tutta modenese: le ambientazioni infatti sono state firmate da Rinaldo Rinaldi, maestro modenese della scenografia, di casa al teatro Comunale. I colorati costumi in stile cartoon, firmati da Annunziata Nunzia Aceto, accendono ancor più la fantasia: "Questo spettacolo – annuncia la produzione – è un vero e proprio sogno da condividere con gli amici e la famiglia".

"Ricordo ancora quando mi recai al Piccolo Teatro di Milano per incontrare Edoardo Bennato e proporgli di realizzare un musical con i suoi brani – ha detto Maurizio Colombi –. All’inizio non venni preso troppo sul serio, poi abbiamo continuato a credere in questo progetto e ci siamo riusciti. Sono pochi gli spettacoli che hanno una durata così lunga, e per noi è un orgoglio". E anche in questo dimostra una delle morali di questa storia: solo chi sogna può volare.

Stefano Marchetti