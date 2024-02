Teatro Comunale . Su il sipario per le scuole: "Musica e opere a fumetti"

La Fondazione Teatro Comunale di Modena propone numerose attività dedicate ai ragazzi e alle scuole e nell’ottica di coinvolgere sempre più giovani aderisce anche quest’anno al Campionato di Giornalismo de ’Il Resto del Carlino’.

Tantissime le occasioni per gli studenti di approciarsi al teatro con un cartellone ricco, variegato e stimolante per le nuove generazioni. La stagione ’Musica Su Misura’ si è aperta, infatti, lunedì 13 novembre con una riduzione di Don Pasquale di Gaetano Donizetti. Lo spettacolo è stato realizzato in collaborazione con Appennino InCanto. Lunedì 18 dicembre in scena ’I salvatori della mezzanotte’, opera tratta dal libro ’Salvataggio di mezzanotte’ di Bruno Tognolini, con musica di Daniele Furlati. Nella recita i ragazzi delle scuole hanno partecipato interpretando alcuni brani preparati a scuola insieme al direttore della Scuola Voci Bianche del Teatro. Il 26 gennaio in scena ’Le quattro stagioni’, spettacolo che ha guidato il pubblico alla conoscenza di uno dei massimi capolavori del repertorio orchestrale. Il 7 febbraio è atteso lo spettacolo ’L’altro viaggio. La danza nella Divina Commedia’ che raccoglie e rielabora le immagini di danza che Dante dissemina nel poema. Il progetto coinvolge allievi delle scuole di danza.

Giovedì 11 aprile in scena ’Sonata per tubi’, spettacolo di circo contemporaneo che ricerca le possibilità musicali di oggetti e attrezzi di circo trasformandoli in strumenti musicali.

Il Teatro propone, inoltre, attività e iniziative per avvicinare il pubblico giovane, ad esempio la visita al Comunale.

La visita al Comunale a cura di Elisa Pagliarini accompagna i ragazzi nelle sale e negli spazi del Teatro (palcoscenico, laboratori, sala di scenografia…) evidenziandone le caratteristiche storiche e tecniche e le diverse funzioni spettacolari.

Tra le tante iniziative su misura per i giovani troviamo anche ’Ora d’Opera – Il melodramma entra nelle scuole’.

L’incontro, a cura di Luca Benatti, realizzato direttamente nelle scuole, consente ai bambini e ai ragazzi, di entrare in contatto con il melodramma, le sue storie, i suoi personaggi, le sue indimenticabili melodie. In collaborazione con Master in tecnica vocale e interpretazione del repertorio del Conservatorio di Musica Vecchi-Tonelli (docente Raina Kabaivanska).

Troviamo, infine, ’Lirica a strisce – L’opera a fumetti’.

Lirica a strisce è la trasposizione in fumetto di alcune opere prodotte dal Teatro. Per la stagione 2023-2024 il fumetto dall’opera Turandot andrà ad arricchire la collana.

"L’attività del Teatro dedicata al pubblico più giovane – afferma il direttore, Maestro Aldo Sisillo – non si limita ad ospitare spettacoli dedicati, ma è impegnata anche in vere e proprie produzioni che utilizzano linguaggi musicali, gestuali e visivi legati alla contemporaneità".