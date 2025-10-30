Teatro Comunale, via alla danza ’Brother to Brother’ apre la stagione: "In scena tutta la forza dei vulcani"

"Io con il vulcano ci vivo. Lo vedo, lo sento ogni giorno. E per la ‘muntagna’ avverto un rispetto profondo e un affetto viscerale", ammette Roberto Zappalà, coreografo fondatore dell’omonima compagnia catanese e direttore del centro ‘Scenario pubblico’: vivere alle pendici di un vulcano imponente come l’Etna significa anche ‘assorbirne’ la forza, il fascino e il mistero. Dall’altra parte del mondo, in Giappone, c’è un altro vulcano altrettanto iconico, il Fuji, un gigante silente, in attesa, quasi a rispecchiare la cultura di quel mondo orientale. Etna e Fuji, vulcani fratelli, ispirano "Brother to Brother", il nuovo spettacolo della Compagnia Zappalà che domani alle 20.30 aprirà, in prima nazionale, la stagione di danza del teatro Comunale Pavarotti Freni di Modena. Insieme ai nove danzatori, in scena vedremo i tamburi dei Munedaiko (i tre fratelli italo giapponesi Mugen, Naomitsu e Tokinari Yahiro) e ad avvolgere il tutto l’orchestrazione sonora dal respiro epico creata dal compositore catanese Giovanni Seminerio.

Zappalà, come è nata l’idea di riunire due vulcani in una danza?

"Da alcuni anni, con il progetto Re-mapping Sicily, sto rileggendo il mio territorio, la sua energia, i suoi caratteri sociali. L’Etna è parte fondamentale dell’identità siciliana. Allo stesso modo il Fuji sembra riflettere la cultura giapponese. Mi hanno ispirato anche gli studi dell’antropologo Fosco Maraini, e con questa suggestione abbiamo voluto affiancare i due vulcani in una creazione comune: è stato un cammino alla scoperta di due mondi che, pur sembrando lontani, si rivelano sorprendentemente simili. E ancora una volta ho sentito la forza che il vulcano esercita su di me".

Cosa ‘affratella’ questi due vulcani, e cosa li differenzia? "Sono entrambi giganti della natura ed entrambi sono siti Unesco, sono due simboli di bellezza e di grandiosità. Ma uno è un vulcano silente e quieto da più di trecento anni, mentre l’altro, l’Etna, è attivo, anzi iperattivo, rumoroso e molto presente. E in qualche modo le persone che abitano accanto a questi due vulcani ne riflettono i comportamenti".

La natura modella il carattere delle genti?

"Penso di sì. I giapponesi, per come li conosciamo, sono sempre garbati, silenziosi, i siciliani sono esuberanti, energici, vitali, anche arroganti, nell’accezione più bella del termine. Sono pure convinto che la natura influenzi la creatività degli artisti. A volte io stesso mi sono chiesto come sarei se fossi nato a Firenze o ad Amburgo: probabilmente sarei meno istinto e più razionalità". Nella presentazione dello spettacolo, lei sottolinea come questo sia ‘un viaggio al confine, tra leggerezza e densità, tra delicatezza e irruenza’. In che modo?

"Sarà un viaggio molto forte, anche esteticamente. Lo spettacolo si articola in due parti, pur senza soluzione di continuità. Partiamo dal silenzio e dalle movenze del mondo orientale, evocato dal vulcano giapponese, per poi passare via via all’attitudine e all’atteggiamento del territorio siciliano e catanese. Progressivamente si arriverà al tumulto delle percussioni, una fase di grande potenza e anche prepotenza musicale, fisica ed estetica. Sarà uno spettacolo molto ‘danzato’, basato sulla forza della musica e del corpo. E attraverso il movimento vogliamo liberare le emozioni".