Teatro Comunale, via alla stagione lirica: "Nabucco di Verdi è un’opera universale. Appartiene alla tradizione e al presente"

Quando un classico come "Nabucco" torna in scena con un nuovo allestimento, la prima domanda che tutti si pongono è "Sarà tradizionale?" o "Sarà contemporaneo"? Parte proprio da qui la nostra conversazione con Federico Grazzini, regista di questa inedita versione dell’opera di Verdi, alla vigilia del debutto al Comunale.

Come ha pensato questo ‘suo’ "Nabucco"? "Non credo nella distinzione tra tradizione e contemporaneità. ‘Nabucco’ è un’opera che appartiene alla tradizione e al presente, perché universale: parla di potere, di umanità e del suo contrario, di risveglio interiore. Il nostro allestimento non è una rievocazione storica, ma un viaggio simbolico dentro l’animo umano, dal buio degli istinti più brutali fino a una fragile forma di consapevolezza. È un percorso interiore, un’odissea della coscienza che si misura con la propria ombra".

E come ha concepito l’ambientazione dell’opera? "Ho scelto di non ambientarla in una Gerusalemme reale, ma in un luogo simbolico fatto di rovine e distruzione. Uno spazio distopico, astratto, dove tutto sembra provenire da un sogno o da un incubo: rovine di un mondo desertificato e distrutto dalla guerra, in cui sopravvive un barlume di speranza e di umanità. È il paesaggio interiore di Nabucco, ma anche quello della nostra epoca, dominata dall’arroganza e dalla paura".

Babilonesi ed ebrei diventano figure simboliche? Di quali sentimenti, di quali valori? E in che modo li ha distinti sulla scena? "Sì, i due popoli sono proiezioni dell’animo umano. I Babilonesi rappresentano la parte cieca, violenta, prigioniera dell’ego e del desiderio di dominio. Gli Ebrei incarnano invece la memoria, la coscienza, la possibilità di redenzione. Sulla scena li distinguiamo attraverso i costumi e la luce: i Babilonesi sono gli oppressori, militarizzati, immersi in luci fredde al neon e metalliche. Gli Ebrei invece sono i sopravvissuti, gli oppressi, avvolti in tonalità calde e fragili. I due popoli non corrispondono a una bandiera reale, non esistono vincitori o vinti: sono due energie che si combattono dentro lo stesso essere umano".

Nelle note di regia lei scrive di un passaggio nuovo che ha voluto introdurre: a sconvolgere Nabucco non è più un fulmine, ma un colpo in testa sferrato da Abigaille. Ci spiega questa scelta? "Il fulmine è un segno divino: io volevo invece che la caduta di Nabucco fosse più umana e psicologica. È Abigaille, simbolo della violenza che lui stesso ha generato, a colpirlo. Quel gesto chiude un ciclo e apre un varco interiore: non è Dio a punirlo, ma la sua stessa ombra. È un trauma che lo costringe a guardarsi dentro, a riconoscere la propria follia e la propria vulnerabilità".

Cosa ‘dice’ quindi "Nabucco" al nostro tempo, ai nostri anni? "Nabucco ci parla perché mostra un mondo che somiglia al nostro: dominato dal culto del potere, dall’ego, dalla paura e dalla violenza. È una parabola sulla perdita della coscienza e sulla possibilità di ritrovarla. L’opera diventa così un viaggio dall’oscurità alla luce, dalla barbarie alla consapevolezza, dalla distruzione alla pietà. Nabucco non è solo un re folle, ma un uomo che attraversa la propria notte per riscoprire l’essenza dell’essere umano. In questo suo cammino tormentato riconosciamo le contraddizioni della nostra epoca e, forse, anche una speranza di risveglio".