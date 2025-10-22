Teatro Cotroneo e lo Scandalo dei pregiudizi

Scrittore, sceneggiatore, regista, autore di opere cinematografiche e televisive, Ivan Cotroneo, si cimenta per la terza volta con il mondo del teatro, sempre raccontando storie di grandi amori e inaspettati tradimenti, senza mai cadere nella banalità, toccando le varie sfaccettature dell’animo umano. Dopo ‘Amanti’ e ‘La denuncia’, Cotroneo torna al Michelangelo di Modena con ‘Scandalo’, lo spettacolo che apre la stagione di prosa del teatro, stasera e domani alle 21, e che porta sul palcoscenico due eccezionali protagonisti come Anna Valle e Gianmarco Saurino.

Cotroneo, quali sono i temi portanti del nuovo lavoro teatrale da lei scritto e diretto che approda teatro al Michelangelo?

"I sentimenti, la seduzione, i pregiudizi, il gender gap tra uomini e donne. La prova di come lo stesso comportamento, apprezzato, esaltato, se posto in essere da un uomo, venga invece criticato e condannato se parte da una donna".

Una contraddizione…

"Esatto. La protagonista, Laura, ha cinquant’anni, è una scrittrice, ma soprattutto è stata la ‘sposa bambina’ di uno scrittore molto famoso e molto più grande di lei, recentemente scomparso. Sembra poco interessata sia a riprendere a scrivere che a riprendere a vivere, fino a quando in casa non arriva Andrea, un giovane uomo che suo marito Goffredo prima di morire aveva assunto per riorganizzare la loro grande libreria. Fra Laura e Andrea ci sono gli stessi 24 anni di differenza che separavano Laura da Goffredo. E come all’epoca Laura aveva fatto scandalo per la sua relazione con un uomo famoso e più grande, ora sa esattamente lo scandalo che provocherà la sua relazione con il giovane. Cosa che non accadrebbe a parti invertite".

Dunque, mette in scena il pregiudizio?

"Gli amici, i media, la società hanno comportamenti diversi in base al sesso del protagonista della vicenda. ‘Scandalo’ è una commedia brillante sul pregiudizio, sui rapporti fra il maschile e il femminile, sui tabù che crediamo di esserci lasciati alle spalle e che continuano invece a tormentarci, sull’audacia e la spregiudicatezza che spesso la società legittima per gli uomini, ma mai per le donne. Un racconto su una donna di oggi, libera, spregiudicata, per tutti vittima inconsapevole del suo desiderio, e un giovane uomo che forse la sta usando, manipolando, o forse le sta solo dando l’attenzione e l’amore di cui lei ha bisogno"

Lei definisce l’amore come uno ‘scambio’…

"Esatto, sono i termini e gli oggetti di questo scambio a renderlo più o meno scandaloso, inaccettabile o immorale. È uno scambio di tutto, esperienze, vissuto, insegnamenti. Nella storia che rappresento gli aspetti di questo scambio di scopriranno solo alla fine dello spettacolo, e metteranno in po’ in crisi i cliché abituali. L’enigma sarà sciolto solo sul finale…".

C’è un atteggiamento di condanna da parte sua?

"Il gender gap è deprecabile, in ogni campo, compreso quello salariale. Ma il mio non vuole tanto essere un giudizio quanto un rendere esplicito quanto sia presente".