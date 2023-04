Teatro Dadà esaurito per il Cabaret Emergente Anicito, Scalia e De Santis superfinalisti

In un Teatro Dadà, rinnovato per l’occasione e tutto esaurito, sabato sera si è tenuta la terza finale del Festival della comicità italiana che ha riscosso un grandissimo successo. Lo spettacolo, condotto da Riccardo Benini, è stato aperto da uno degli ospiti della serata, Gian Piero Sterpi, esilarante nel personaggio del Parcheggiatore del Teatro Dadà.

Al termine dello show, due ore di gags e battute, sono stati proclamati gli ultimi 3 superfinalisti del Festival, che hanno conquistato il posto per la finalissima del 11 maggio al Teatro Storchi di Modena. Sono: Chiara Anicito, la ’Cammela’ che spopola anche sul web con centinaia di migliaia di follower, che ha mandato in visibilio il pubblico; Loredana Scalia, comica siciliana con il suo divertentissimo monologo sui rapporti di coppia nel periodo di isolamento a causa della pandemia; Alex De Santis, da Colorado Cafè, nel ruolo di un improbabile tecnico di palco, con l’ausilio di Riccardo Benini come spalla. Erano in gara anche Piero Bagnardi, giovanissimo che fa parte della Factory di Gabriele Cirilli, con il suo stile surreale che ricorda Massimo Troisi; -Luca Vagnoni, anch’egli della Factory di Gabriele Cirilli, nei panni del trapper Luca Punto, una comicità molto attuale e

Daniela Carta, architetto milanese con la passione del cabaret, che ha presentato un pezzo sulla convivenza a distanza.

Molto apprezzati anche gli altri Ospiti della serata: tantissme risate per Andrea Casoni che si è cimentato in un “esperimento comico”, quello di proporre al pubblico battute brutte che però hanno divertito la platea; applausi per il giovane cantautore Alberto Conti, che ha presentato in anteprima un suo inedito e per il Duo comico Gian Piero Sterpi & Alessia De Pasquale, che hanno proposto il pezzo del campanello, con battute irresistibili.