Teatro Dadà, si torna in scena "Cuore pulsante della città"

Sarà inaugurato "senza dubbio entro fine marzo" (promessa dell’assessore alla cultura Leonardo Pastore) il rinnovato Teatro Dadà di Castelfranco Emilia e, subito dopo, scuole e associazioni del territorio potranno finalmente usufruirne di nuovo, dopo un’assenza di oltre tre anni tra emergenza covid e lavori di riqualificazione. Ad annunciarlo è stata ieri la stessa amministrazione comunale, che nell’ultima seduta di Giunta ha deliberato di concedere in uso gratuito il teatro Dadà, per il periodo compreso tra aprile e giugno 2023, ad associazioni, scuole, parrocchie e altre realtà locali che ne faranno richiesta. Nello specifico, sono 20 le giornate che in questo arco temporale saranno libere per realizzare, come si legge nella nota, "manifestazioni culturali, di carattere sociale o legate a finalità istituzionali". L’avviso emanato dall’amministrazione comunale e il modello per presentare la domanda per l’organizzazione di eventi e manifestazioni sono reperibili sul sito web comunale; la scadenza per presentare la richiesta di utilizzo del Teatro Dadà è fissata per il 10 marzo prossimo. La domanda può essere presentata all’indirizzo pec della Città di Castelfranco Emilia oppure può essere consegnata allo Sportello del cittadino, in Corso Martiri 216, negli orari di apertura al pubblico. L’assessore alla cultura, Leonardo Pastore, commenta: "La collaborazione con il territorio ha sempre caratterizzato l’attività del teatro, prima della pandemia e dell’avvio dei lavori; l’amministrazione comunale ha l’obiettivo di riprendere questo percorso e, anzi, svilupparlo ulteriormente. Insieme al gestore del Dadà, Ert (Emilia Romagna Teatro), stiamo portando avanti il programma per la riapertura del teatro con l’obiettivo di riconsegnare ai cittadini castelfranchesi un spazio culturale che possa diventare il cuore pulsante della città: uno spazio aperto riferimento centrale per la comunità". Tutte le realtà che usufruiranno del teatro avranno a disposizione spazi rinnovati all’insegna dell’adeguamento sismico e dell’efficientamento energetico.

Marco Pederzoli