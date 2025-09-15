Teatro dei Venti : "In cammino nella notte tra i luoghi simbolo"

La città durante la notte assume aspetti diversi, quei luoghi in cui sei stato tante volte hanno un fascino inspiegabile. Ma nella maggior parte dei casi risultano famigliari agli occhi che si sgranano come mai. E’ questo il senso di perdersi e orientarsi, l’attraversamento urbano notturno che è andato in scena sabato, e organizzato dal Teatro dei Venti in occasione dei suoi vent’anni di attività. Dal parchetto di via San Giovanni in Bosco è partita un’esperienza collettiva e unica, condivisa da oltre un centinaio di persone che zaino in spalla hanno camminato e assistito alla messa in scena di uno spettacolo itinerante e suggestivo per le vie di Modena. I partecipanti hanno seguito le gesta di Marco Adda, Ivana Bettoni, Francesco Chiantese, Sabino Civileri, Giulio Costa, Azzurra D’Agostino, Fabio Dorini, Stefania Minciullo, Kasia Pleniawska, Diego Pileggi, Beatrice Pizzardo, Francesco Rovito e Martina Storari. Un viaggio senza telefono, ritirato dagli organizzatori, per far godere agli spettatori appieno il viaggio durato fino a notte fonda con la città a svuotarsi piano piano per poi ripopolarsi con le prime luci del giorno. Un viaggio diviso in due percorsi, il primo diretto al Policlinico di Modena dove una delegazione è al salita al reparto pediatria per una specie di patto fra generazioni, qui i partecipanti hanno consegnato i loro doni. Il cammino fino al Teatro Storchi da li fino in Piazza Grande, e ancora le lapidi partigiane di Piazza d’Armi, il carcere di Modena, il cimitero di San Cataldo, la stazione ferroviaria e il rientro in via San Goovanni Bosco.

Il secondo itinerario al Sacrario della Ghirlandina, alla Comunità San Filippo Neri per minori stranieri non accompagnati, i Giardini Ducali e la camminata in solitaria al Teatro dei Venti: "Questa è un’esperienza – dice Stefano Tè regista e direttore artisto del Teatro dei Venti- che lascia riflettere e investigare una maniera diversa di relazionarsi alla città, alle persone, non solo attraverso la parola o il mezzo teatrale, ma anche con l’ascolto, il silenzio, lo sguardo, i rifermenti al contemporaneo. Abbiamo attraversato luoghi che hanno un forte significato per noi, per la storia di questi 20 anni, come il carcere – dichiara e abbiamo deciso di attraversare anche luoghi che sono cari alla città e ai suoi abitanti. È un modo per ringraziare Modena, città che ha saputo ascoltare le esigenze di un gruppo di ragazzi che bussavano alle porte e hanno trovato ascolto e opportunità. Vent’anni dopo il minimo che possiamo fare è ricambiare continuando a creare occasioni di partecipazione collettiva e di cura dei luoghi". Un cammino fra le strade famigliari. Un modo intimo e notturno per sentirsi a casa come non mai.