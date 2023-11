Teatro di Bomporto, stagione al via. Si parte con il live degli Extraliscio

Sono sei gli spettacoli, dall’11 novembre al 23 marzo 2024, in cui si articola la Stagione teatrale 20232024 del Cinema Teatro Comunale di Bomporto curata da Ater Fondazione in collaborazione con l’amministrazione comunale.

Dalla prosa al circo, passando per la danza e la musica, una proposta ricca e variegata con artisti noti e molto amati, per offrire emozioni e suggestioni ad un pubblico interessato ed attento alla qualità. Una importante riconferma: il Teatro di Bomporto aderisce anche per questa stagione a ‘Sciroppo di teatro’, il progetto lanciato da Ater Fondazione, in rete con gli assessorati alla Cultura, al Welfare e alla Sanità della Regione Emilia-Romagna, che porta bambini e famiglie a teatro con la ‘ricetta’ del pediatra. E una bella novità: il progetto ‘Vai Liscio – Concerti, Ballo, Racconti, Canzoni’ ideato dall’Assessorato Cultura e Paesaggio della Regione Emilia-Romagna e realizzato in collaborazione con Ater Fondazione, Mei Network, Fondazione Entroterre e Siae. E proprio in questo ambito, ad aprire la nuova stagione l’11 novembre sarà il concerto di Mirco Mariani con i suoi Extraliscio, band che in questi anni ha incantato il pubblico fino a superare i confini italiani, incrociando tradizione e avanguardia. Il 1 dicembre, Ascanio Celestini sarà l’interprete de ‘L’asino e il bue’, da lui anche scritto e diretto, su Francesco d’Assisi.

Il nuovo anno si apre il 14 gennaio alle 18 con ‘Sonata per tubi’ della Compagnia Nando e Maila ETS, spettacolo di circo contemporaneo per adulti e bambini, che ricerca le possibilità musicali di oggetti ed attrezzi circensi, trasformandoli in strumenti musicali. Il 3 febbraio sarà la volta di Filippo Nigro, con l’originale performance in ‘Every Brilliant Thing (Le cose per cui vale la pena vivere)’ di Duncan Macmillan e Johnny Donahoe da Nigro anche co-diretto insieme a Fabrizio Arcuri. Il testo dell’autore britannico tratta con sensibilità e leggerezza un tema delicato e complesso come la depressione. Con ‘Caravaggio di chiaro e di scuro’, il 9 marzo l’attore Luigi D’Elia porta in scena con la regia di Enzo Vetrano e Stefano Randisi la controversa vita di Michelangelo Merisi da Caravaggio. A chiudere la stagione 20232024, il 23 marzo, sarà la danza: l’artista turco Ziya Azazi è ideatore, coreografo e danzatore in ‘Dervish’, dove interpreta in chiave contemporanea le danze della tradizione sufi. Azazi è stato influenzato nella sua formazione di danzatore e uomo dal Sufismo, una filosofia esistenziale di origine islamica secondo la quale l’uomo è un essere che ha bisogno di crescere e di essere illuminato.

Maria Silvia Cabri