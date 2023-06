’Teatro di classe’ Studenti in scena alle prese con Aristofane

Riprenderà domani al teatro Storchi la rassegna ’Teatro di classe’ che porta in scena gli studenti delle scuole superiori modenesi. Domani alle 21 i giovani del liceo scientifico Tassoni proporranno una loro lettura de ’Gli Uccelli’ di Aristofane. Alcuni amici, stanchi di una società corrotta, decidono di fondare – insieme agli uccelli – una città fra terra e cielo, come una sfida per gli dei e per gli uomini. L’opera millenaria racchiude tematiche ancora attuali, come il contrasto fra realtà e illusione, progresso e natura. Sabato, poi, l’istituto Cattaneo Deledda presenterà un suo ’Pinocchio’ in versione musical: sul palco tutti gli eterni protagonisti della favola del burattino di Collodi, Geppetto, Mangiafuoco, il Gatto e la Volpe e la Fata Turchina per il lieto fine della storia.