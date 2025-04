Teatro di San Felice, presto via ai lavori

E’ ormai solo questione di giorni e finalmente il tanto atteso momento del via ai lavori di restauro del Teatro Comunale di San Felice, uno dei sette teatri "centenari" della provincia di Modena, - si può dire – è arrivato. E’ dal 2012, dal terribile terremoto del maggio di quell’anno, che questo palcoscenico, un gioiello architettonico quando fu realizzato, è silente e chiuso. Ed occorreranno ancora più di due anni perché venga riconsegnato alla comunità ed agli appassionati di tutte le arti dello spettacolo e ridiventi il baricentro della vita culturale della città.

I lavori di ripristino e restauro sono stati appaltati in questi giorni al raggruppamento temporaneo di imprese costituto da AeC Costruzioni di San Possidonio e Alchimia Laboratorio di Restauro di Cavezzo, che si è aggiudicato la gara bandita con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa: pertanto oltre allo sconto, è stata valutata anche la cosiddetta offerta tecnica sulla base dei criteri stabiliti del Comune. Dall’amministrazione si fa sapere che la sottoscrizione del contratto è imminente, cui seguirà a brevissimo l’avvio dei lavori che dureranno circa due anni. E la rete protettiva che lo cinge da 13 anni non sarà per impedire di avvicinarsi, ma per proteggere il cantiere!

I lavori comporteranno una spesa di otto milioni e 370 mila euro, di cui più di sette milioni finanziati dalla Regione, mentre il Comune ha stanziato 800 mila euro. Gli interventi e le migliorie previsti garantiranno la consegna di una struttura con 468 posti disponibili, 44 dei quali destinati al mitico loggione. Sarà, altresì, assicurata agli spettatori una struttura tecnologicamente all’avanguardia, anche in termini di comfort, pur senza stravolgere le proprie radici e caratteristiche dell’originario complesso teatrale. Tutti gli impianti elettrici, speciali e scenotecnici saranno di ultima generazione e consentiranno il pieno recupero della struttura teatrale, coniugando efficacia, riduzione dell’inquinamento ambientale e contenimento dei consumi.

San Felice potrà riavere il suo Teatro, che sarà in grado di ospitare tutte le manifestazioni: prosa, danza, concerti, convegni, cinema e spettacoli di tipo televisivo. "È una grande soddisfazione per l’amministrazione comunale – ha dichiarato il sindaco Michele Goldoni – Il Teatro per San Felice rappresenta l’opportunità di riappropriarsi, dopo i tragici sismi del 2012, della culla della vita culturale del paese".

Alberto Greco