Teatro e musiche sotto il cielo Concerti e recital al Melograno

di Stefano Marchetti

"Il ritmo delle emozioni e della bellezza esce dal teatro", esordisce il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli. "E anche per noi è necessario che il teatro possa raggiungere luoghi inconsueti, nuovi, anche particolari", aggiunge Aldo Sisillo, direttore del Comunale. L’estate dunque ci fa ritrovare le "Musiche sotto il cielo", sei appuntamenti che il teatro Pavarotti Freni organizzerà dal 9 al 27 luglio nell’abbraccio del Cortile del Melograno, presso l’istituto Venturi in via dei Servi ("Un altro tassello dell’estate diffusa che stiamo costruendo", sottolinea l’assessore alla cultura Andrea Bortolamasi), e le "Musiche ad alta quota" che a fine luglio raggiungeranno diverse località dell’Appennino, in un intreccio di generi, suggestioni, atmosfere diverse.

Sarà Raiz, voce degli Almamegretta, ad aprire gli appuntamenti modenesi, insieme ai Radicanto, con un omaggio a Sergio Bruni, indimenticabile interprete della canzone d’autore napoletana. Giovedì 13 luglio poi ascolteremo Ana Alcaide, musicista e compositrice spagnola, ‘colonna sonora di Toledo’, fra melodie sefardite ed echi celtici, sulle corde del suo violino di Hardanger. Le meraviglie del barocco veneto ci accarezzeranno domenica 16 luglio con il celebre ensemble dei Virtuosi Italiani, in un viaggio da Albinoni a Vivaldi e Tartini, mentre il 21 luglio sarà eccezionalmente di scena il pianista Omar Sosa, stella del panorama jazzistico mondiale, in un recital solistico.

Gli ultimi due eventi del cartellone al ‘Melograno’ uniranno musica e teatro con due famosi attori italiani. Domenica 23 luglio Lucrezia Lante Della Rovere prenderà spunto dalla figura di Emily Dickinson, schiva poetessa americana, appassionata di botanica e giardinaggio, accompagnandola alle "Stagioni" di Ciajkovskij, eseguite dal trio d’archi con la violinista Patrizia Bettotti (che è anche docente al Conservatorio Vecchi Tonelli). La rassegna sotto le stelle si concluderà giovedì 27 luglio con Tullio Solenghi che ‘racconterà’ Mozart, i suoi sentimenti e le sue relazioni affettive, accostando le sue lettere e i suoi testi al "Divertimento" eseguito dal Trio d’Archi di Firenze, per un ritratto ironico ed emozionante. I biglietti per i vari appuntamenti (con posto unico e prezzi molto accessibili, dai 10 ai 20 euro) saranno in vendita da domani. E in caso di maltempo? "Nessun problema – ricorda il maestro Sisillo –. In quel caso, gli spettacoli verranno trasferiti al teatro Comunale".