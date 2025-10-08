Teatro Il premio Magiera alla giovane Alletto

Il mezzosoprano Giulia Alletto, 26 anni, siciliana, è la vincitrice della seconda edizione del premio Leone Magiera, riconoscimento biennale che viene assegnato a una voce lirica Under 30.

L’annuncio è stato dato proprio dal maestro Magiera lunedì sera al teatro Comunale Pavarotti Freni al termine di ’Ceremony’, lo spettacolo organizzato dalla Fondazione che porta il nome del celebre pianista e direttore, nell’ambito del Modena Belcanto Festival. Giulia Alletto è fra i cantanti che Leone Magiera ha selezionato in centinaia di audizioni: una commissione composta anche dal tenore Fabio Sartori e dal soprano Carmela Remigio le ha attribuito il premio. "Giulia mi ha colpito per le sue qualità vocali, la morbidezza della voce e la qualità interpretativa, caratteristiche che appartengono solo ai più talentuosi – ha sottolineato il Maestro –. Con il suo canto nobile raggiunge un livello esecutivo non comune per la sua età".

Giulia Alletto è stata già indicata come protagonista della ’Cenerentola’ di Gioachino Rossini che verrà coprodotta dal teatro Comunale di Ferrara con quello di Lucca.

Con ’Ceremony’ la nuova Fondazione Leone Magiera ha proposto un nuovo ‘format’ di spettacolo, una tessitura vocale e visiva ideata con il giovane artista Lorenzo Silvestri. I cantanti selezionati dal Maestro (oltre a Giulia Alletto, i tenori Simone Fenotti, Paolo Nevi e Lorenzo Martelli e il soprano Ilaria Monteverdi, accompagnati al pianoforte da Alessandro Zilioli) hanno cantato alcune arie di tono drammatico, mentre alle loro spalle scorrevano le immagini del film ’Youth youth youth’ di Silvestri in cui alcuni giovani, in abiti eleganti, appaiono come stremati, quasi metafora di un disagio generazionale.

A chiusura dell’esibizione, lo stesso maestro Magiera, applauditissimo, si è seduto al pianoforte per suonare l’aria ’Senza mamma’ da ’Suor Angelica’ di Puccini. In sala anche Adua Veroni Pavarotti.

"Ringrazio sentitamente per questa serata la città di Modena, simbolo della storia del canto nel nostro Paese – ha detto Leone Magiera in un saluto al pubblico –. A 91 anni di età continuo a rimettermi in gioco: scopo della fondazione che porta il mio nome è celebrare della mia storia artistica, ma soprattutto promuovere e sostenere giovani talenti della musica classica attraverso la programmazione di eventi culturali in Italia e nel mondo. Desidero contribuire a un rinnovamento dell’opera lirica e della musica classica, in un dialogo con il presente, anche – ha concluso Magiera dal palcoscenico – attraverso le arti visive".