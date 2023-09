"Teatro, la rinascita ferma da dieci anni"

Preoccupa il Pd il procedere a rilento del recupero del Teatro Comunale. L’attesa si protrarrà almeno per 3 o 4 anni. Da oltre un decennio si attende che questo luogo venga restituito alla popolazione. I soldi ci sono, ma ancora non si sa quando si potrà procedere con la gara. Per questo il capogruppo di "Insieme per San Felice", Lorenzo Calzolari, ha presentato in questi giorni un’interrogazione a risposta scritta ed orale "per avere aggiornamenti sullo stato dell’arte del percorso di ricostruzione del Teatro Comunale". Già alla fine di maggio era apparsa la notizia del reperimento delle risorse economiche aggiuntive (3 milioni di euro) necessarie a rendere appaltabile il recupero del Teatro locale, che richiederebbe una spesa complessiva di 8 milioni e 370 mila euro, somma che – informa una nota del Comune – è erogata "per più di 7 milioni dalla Regione, mentre il Comune stanzierà 800mila euro".

Da allora però – segnala Calzolari – "non è stata predisposta dall’amministrazione e di conseguenza non approvata dal Consiglio comunale nessuna variazione di bilancio indispensabile per i conseguenti passaggi amministrativi per arrivare alla gara per l’individuazione della ditta che dovrà realizzare i lavori". L’iter sarebbe bloccato dalla attesa del parere favorevole della Commissione Congiunta Regionale, un passaggio indispensabile per procedere alla indizione della gara di appalto. Da qui la richiesta del gruppo di minoranza di "conoscere se è pervenuto o meno il parere di congruità da parte della Commissione Congiunta Regionale e sulla base delle informazioni pervenute, quali siano i prossimi passaggi amministrativi necessari per arrivare alla pubblicazione della gara e quali siano il cronoprogramma e le tempistiche previste per l’inizio dei lavori di recupero del Teatro". L’amministrazione ha reso noto che "il 19 agosto la Commissione congiunta della Regione ha approvato il progetto esecutivo dell’opera, con richiesta di integrazioni". E pertanto i tecnici stanno già provvedendo a queste integrazioni, in attesa poi del parere di congruità che dovrebbe arrivare nel giro di qualche mese. "Riaprire il Teatro è una priorità assoluta" assicura il sindaco Michele Goldoni. Il percorso – non ci si nasconde dal Comune – "non è semplice, anche perché in seguito agli aumenti indiscriminati delle materie prime, il costo dei lavori era rincarato di più di tre milioni di euro, reperiti grazie alla sinergia tra Comune e Regione. Adesso, tra tre o quattro anni, il Teatro potrà essere finalmente restituito ai sanfeliciani".

Alberto Greco