Teatro La vedova e... il vedovo, che incrocio

Al femminile... oppure al maschile? Per un curioso incrocio dei cartelloni dei nostri teatri, ’La vedova allegra’ che oggi pomeriggio alle 16 andrà in scena allo Storchi, con la sempre amata compagnia di Corrado Abbati, passerà il testimone a ’Il vedovo allegro’ che martedì 4 e mercoledì 5 marzo, poi, riporterà al Michelangelo la simpatia e la bravura di Carlo Buccirosso. Si tratta ovviamente di spettacoli totalmente diversi, proprio per il loro ‘genere’: al femminile un classico dell’operetta, al maschile una commedia che ci invita a riflettere.

’La vedova allegra’ è una delle operette più rappresentate al mondo. La storia nacque come vaudeville nel 1861, grazie al commediografo francese Henri Meilhac (lo stesso librettista della ’Carmen’ di Bizet) ma divenne poi famosa nel 1905, soprattutto con la musica di Franz Lehár, ed è stata portata in scena da grandi interpreti: su tutti ricordiamo la ‘nostra’ Raina Kabaivanska in una ormai storica versione, con la regia di Mauro Bolognini. Anche se intessuta di valzer tipicamente viennesi, emblema dell’Austria felix, ci porta in una Parigi spensierata, dove il Barone Zeta ha ricevuto l’incarico di trovare un marito per la signora Hanna Glavari, giovane vedova del ricco banchiere di corte del piccolo stato del Pontevedro. Se la donna scegliesse come secondo marito un francese, il suo capitale lascerebbe la Banca Nazionale Pontevedrina... Cosa accadrà? Eh già, "è scabroso le donne studiar!". "Questa operetta è un mito che, nonostante l’età, non mostra rughe", dice Corrado Abbati. Lo spettacolo vedrà in scena Antonella De Gasperi, Fabrizio Macciantelli, Mariska Bordoni, Claudio Ferretti, Federico Bonghi, Matteo Catalini, Matteo Bartoli, con il Balletto di Parma e le coreografie di Francesco Frola, e la direzione musicale di Alberto Orlandi.

Ne ’Il vedovo allegro’, Carlo Buccirosso ci accompagna invece nel cuore di Napoli, dove Cosimo Cannavacciuolo, vedovo ipocondriaco, è affetto da ansie e paure. Il Covid ha ribaltato la sua esistenza: ha perso la sua amata moglie e la sua attività di antiquariato è andata a scatafascio. Cosimo si ritrova così a combattere la solitudine e gli stenti mentre la banca minaccia di espropriarlo del suo appartamento. Per cercare di affrontare le difficoltà economiche ha affittato una stanza della sua casa a Virginia, una giovane artista di teatro e cinema che gli porta una ventata di freschezza, ma i vicini di casa sono depositari di un segreto che gli toglie il sonno. Chissà se potrà dargli una mano il ginecologo che abita al quarto piano del palazzo... Fra sorrisi e rivelazioni, lo spettacolo sa bilanciare esilaranti momenti di commedia con emozionanti tocchi drammatici. E sa parlare del nostro tempo e di quanto la pandemia abbia cambiato le nostre vite, come un confine che divide un ‘prima’ e un ‘dopo’.