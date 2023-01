"Teatro, ora voglio guidare la rinascita"

Il pianista Carlo Guaitoli sarà il Direttore artistico del Teatro comunale di Carpi fino al dicembre 2025: per il nuovo triennio la Commissione giudicatrice lo ha scelto, con una procedura comparativa, fra 15 aspiranti da tutta Italia che hanno inviato il curriculum a inizio dicembre, rispondendo all’avviso pubblico di selezione per "incarico esterno di prestazione professionale altamente qualificata". Carpigiano, 52 anni, musicista di fama internazionale, Guaitoli succederà a se stesso per la seconda volta: era stato infatti nominato nel dicembre 2017 e di nuovo nel gennaio 2020, al termine di altrettante selezioni con analogo numero di partecipanti.

Maestro come ha accolto la sua riconferma alla Direzione artistica del Teatro?

"Sono davvero molto contento, anche perché, dopo il periodo d’incertezza per la pandemia, questa si appresta a essere la vera stagione della ‘rinascita’. Sta procedendo tutto molto bene; siamo consapevoli delle difficoltà ma ci sono buoni segnali di ripresa. Mi sarebbe dispiaciuto interrompere il mio lavoro, condizionato da due anni di emergenza sanitaria che comunque mi hanno insegnato un altro modo di vivere il teatro, inaspettato e creativo. Ora sono doppiamente felice di interpretare questo mandato di ‘ricostruzione’ vera e propria".

Come valuta la stagione in corso?

"Sta andando molto bene, anche oltre le mie aspettative. Certo, c’è ancora da recuperare dal punto di vista del pubblico rispetto al 2019, soprattutto quella fascia di età più matura che si è persa in questi anni. Noi che viviamo il mondo dello spettacolo sapevano di dover affrontare questa grossa sfida, ossia quella del ricambio del pubblico. Ci vogliono tempo e strategie, ma ho molta fiducia perché Si respira la voglia di fare meglio anche rispetto al passato. Una parte del mio lavoro consisterà proprio in questo: intercettare alcune fasce di pubblico che attualmente non frequentano il teatro".

Quale sarà il fil rouge della sua direzione?

"Porterò avanti l’impostazione che ho già dato alle stagioni passate e che rispecchia la mia visione del teatro e quell’equilibrio che ho cercato di realizzare tra la programmazione più impegnativa e quella più leggera, mantenendo costante il contenuto. Inoltre intendo portare avanti gli spettacolo per le famiglie che stanno andando molto bene, e aumentare il coinvolgimento delle scuole e degli studenti delle superiori".

Un suo sogno del cassetto?

"Tanti! Molti posso dire di averli realizzati, fin dalla mia prima direzione: nel 2018 ho portato al Comunale ‘The Manhattan Transfer’. Nell’estate 2021 hanno suonato qui jazzisti che sono veri e propri punti di riferimento, come Stefano Bollani, Fred Hersch e Brad Mehldau. Ad aprile si avvererà un altro mio sogno: dopo Paolo Fresu sarà Jan Garbarek a concludere la stagione de ‘L’altra Musica’".

Maria Silvia Cabri