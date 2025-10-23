Teatro gremito per Platini, l’ultima partita in tribunale: “Presidenza Fifa negata”

Modena, 23 ottobre 2025 – ‘La verità del Re’, il tre volte pallone d’Oro Michel Platini, simbolo della Juventus e di un calcio che non c’è più, questa sera sul palco del teatro Carani di Sassuolo ha raccontato la sua partita più lunga, durata ben dieci anni: quella con la giustizia.

L’arrivo di Platini a Sassuolo e, in alto, il pubblico al teatro Carani (Foto Fiocchi)

L’ex campione francese, il cui arrivo ha richiamato nella città della ceramica uno stuolo di tifosi ben distinguibile grazie alle iconiche magliette ‘Artiston’ della Juve anni Ottanta, spolverate per l’occasione più unica che rara, era ospite del Festival Giustizia penale, lo stesso che nel 2019 ha portato a Modena Amanda Knox. Platini pochi mesi fa ha visto chiudersi definitivamente il procedimento per fronde aperto contro di lui e contro l’ex presidente della Fifa Stepp Blatter. Uno scandalo che ha fatto il giro del mondo e che verteva su un milione ed 800 mila franchi svizzeri corrisposti da Blatter a Platini per una consulenza svolta da quest’ultimo per il primo tra il 1998 ed il 2002.

Secondo l’ipotesi d’accusa, questi soldi rappresentavano una frode ai danni della Fifa, per la difesa, al contrario, era la cifra pattuita per la consulenza svolta dall’ex campione francese.

Il caso giudiziario ha di fatto tarpato le ali a Platini che puntava dieci anni fa a diventare presidente della Fifa.

“Avevo 150 lettere dalle federazioni che mi sostenevano. Avrei vinto per la presidenza della Fifa. La Fifa mi ha massacrato, dicevano che ero un corrotto, che c’erano le elezioni e che dovevano fare presto. Non mi volevano alla presidenza, era tutto chiaro” ha detto Platini.

A fare gli onori di casa, i penalisti modenesi come Guido Sola e Marco Pellegrini, Roberto Ricco, Gianpaolo Ronsisvalle e Roberto Mariani. Sul palco Luca Lupària Donati, direttore scientifico del Festival, Alvaro Moretti, vice direttore de Il Messaggero e il sindaco di Sassuolo Matteo Mesini. Per l’occasione, e in collaborazione con Panini, allestita una mostra speciale di figurine di Michel Platini a cura di Mo’ Better Football.