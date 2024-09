Teatro Rompianesi, riparte la stagione

È stata presentata, ieri mattina, la stagione 2024/2025 del Temple Theater. Il Teatro Rompianesi, diretto dall’associazione "Sted" per il quarto anno di fila, conferma il "modus operandi" andato in scena lo scorso anno: un calendario costruito su pochi eventi, dalla grande risonanza culturale, che mira ad ampliare sempre di più la platea del pubblico, facendo breccia nella comunità sassolese. Il programma prende il via – eccezion fatta per la festa di apertura, che si terrà domenica alle 17 – il 21 ottobre, in occasione della Settimana della Salute Mentale, con lo spettacolo "Come un rasoio aperto". Varie rappresentazioni si susseguiranno fino al prossimo luglio: da "Macbeth and Lady" a "I fratelli Grimm e il bosco sfiabato", passando per la "Shakespeariana" pièce teatrale che coinvolgerà attivamente il pubblico, come accaduto in passato con la "Cechoviana". "Il secondo teatro di Sassuolo – commenta l’assessore Ferrari –, divenuto giocoforza capofila per alcuni anni, è riuscito a portare continuamente innovazione tra una stagione e l’altra. La settimana culturale sassolese è ormai piena, trabocca di iniziative".

"Il primo grande appuntamento sarà ‘Shakespeariana’ - spiega l’attore Marco Marzaioli - che unisce attori professionisti e i nostri allievi. A maggio ci sarà invece il ‘Temple Green’, appuntamento a sfondo ambientale. Molto interessante sarà poi il ‘Teatro Greco’, all’interno del Parco Ducale. La scorsa stagione è stata un grande successo: abbiamo avuto un responso eccezionale da parte del pubblico. Siamo ai preparativi di questa quarta stagione – conclude il commediante – e, come sempre, devo ringraziare i colleghi dell’associazione ‘Sottospirito’. Noi teniamo moltissimo che questo spazio sia uno spazio del Comune, anzi, uno spazio comune a tutti i sassolesi".

Gabriele Arcuri