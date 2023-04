Teatro tutto esaurito per l’appuntamento jazz con Jan Garbarek

Teatro Comunale praticamente esaurito, venerdì sera, per il ritorno del jazzista Jan Garbarek, che torna in Italia dopo quattro anni: una breve tournée, appena quattro date, e Carpi è una di queste, tant’è che il concerto di venerdì è stato in gran parte acquistato da appassionati di fuori città (circa l’80 per cento dei biglietti). Jan Garbarek può essere considerato uno degli artisti che detta lo stile nel jazz europeo, tant’è che innumerevoli musicisti sono stati influenzati dal suono del suo straordinario sassofono.