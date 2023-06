Technofarm: "L’Elettronica come a Berlino"

In queste tiepide serate di metà giugno verrà riproposto ’Paradiso Festival’ (oggi, domani e sabato) alla Rocca di Spilamberto. Diversi i format, ospitatati dal festival, tra cui Technofarm, che nasce da tre giovani professionisti: Filippo Florindo, Gianpaolo Vecchi e Filippo Malagoli. "Technofarm – spiegano – prende il nome dalle sue origini, infatti nasce come festa privata organizzata nelle campagne modenesi, solo successivamente diventa un evento aperto al pubblico grazie all’entusiasmo dimostrato dai giovani locali e attualmente si svolge nei principali club modenesi", aggiungono i tre giovani soci. "Il format è interamente dedicato al genere techno e alle sue sfaccettature, che si intende indagare in modo da offrire sempre un prodotto innovativo e uno spazio dove potersi divertire ed essere sé stessi. L’ispirazione nasce dalle serate elettroniche olandesi e berlinesi, infatti il nostro desiderio è quello di portare le energie tipiche dei club del nord Europa qua in Italia, in particolare a Modena, dove l’offerta per quanto riguarda le serate techno scarseggia", spiegano i ragazzi.

È grazie alla coesione del gruppo organizzativo che Technofarm può sviluppare il suo pieno potenziale; infatti, fin dalla sua nascita intende valorizzare la componente artistica di ogni membro del gruppo, sviluppando insieme nuove idee e modi per portare una serata di musica elettronica ai giovani modenesi. "Il nostro obiettivo è quello di creare una vera e propria community, distaccandoci però dai classici social network, che pretendono una serie di accorgimenti spesso limitanti". Le comunicazioni avvengono principalmente tramite un gruppo WhatsApp, dove si è creata una comunità che si scambia pareri e consigli sulle serate techno in zona, e tramite il loro sito web. In questo modo si cerca di sviluppare un movimento culturale dedicato interamente ai giovani e alla loro libertà di esprimersi. "Essendo Modena una cittadina di medie dimensioni c’è una fetta di pubblico abbastanza limitata, perciò inserirsi, come nicchia elettronica, è sicuramente più difficile", conlcudono Florindo, Vecchi e Malagoli.

Francesca Mastria