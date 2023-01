"Tecniche di investigazione 4.0 Così abbiamo preso i terroristi"

di Valentina Reggiani

È stato a capo del pool investigativo ‘Marco Biagi’ per le indagini sui terroristi responsabili della morte del giuslavorista. Ieri il vice capo della polizia Vittorio Rizzi (nella foto) era a Modena per parlare del complesso mondo delle investigazioni, dell’evoluzione delle indagini, della centralità della vittima. Infatti il direttore centrale della polizia criminale ha presentato ieri mattina alla Fondazione Marco Biagi, alla presenza di tutte le autorità civili e militari e a quella di diversi studenti il libro ’Investigare 4.0’, curato proprio da Rizzi e dalla psicologa Anna Maria Giannini.

Nel testo, infatti, il vice capo della polizia cita il delitto Biagi, spiegando come dopo l’attentato alla vita del prof sia stato difficile effettuare un’attività investigativa sulla vittima. Attività indispensabile poiché trattandosi di un delitto di matrice politica l’azione delittuosa doveva essere stata a lungo meditata. L’allora capo del gruppo investigativo ripercorre quei momenti, sottolineando l’importanza del lavoro di ricostruzione degli ultimi mesi del giuslavorista, effettuato in collaborazione con investigatori, familiari e collaboratori del professore. Tra gli altri, ieri nell’ ‘attentissima’ sala erano presenti il prefetto Camporota, il questore Silvia Burdese e la vedova Biagi, Marina Orlandi, presidente della Fondazione. "Ad un investigatore oggi non devono mancare competenze e umanità – ha spiegato Rizzi –. Credo siano gli elementi chiave poiché non è possibile affrontare il mondo delle investigazioni se non in modo competente, attraverso la conoscenza tecnico scientifica di quelle che sono le tecniche più evolute per poter trovare le tracce del crimine, identificarle e arrivare al responsabile".

La componente emotiva è l’altra grande sfida dell’ investigazione – ha sottolineato – non esiste democrazia senza umanità. In questo momento storico l’evoluzione scientifica è accelerata e questo determina da parte delle forze di polizia resilienza, capacità di adattarsi al cambiamento così come fanno le organizzazioni criminali’. Quella di oggi (ieri, ndr) è una giornata importante – ha affermato il Questore – abbiamo avuto la possibilità di sentire a Modena il nostro primo investigatore, il vice capo della polizia, il prefetto Rizzi. L’azione di polizia è attenta, di metodo, studio e obiettivi: un grande supporto per il nostro personale. Ad inizio anno abbiamo avuto l’assegnazione di nuove risorse, le abbiamo già inserite sul controllo del territorio e in alcuni servizi di prossimità, quindi con metodo e con la condivisione. La logica resta quella della sicurezza integrata e partecipata: siamo dinanzi ad un anno che vediamo con buone intenzioni e obiettivi".

Per quanto riguarda la situazione in via Crispi, il questore fa presente come i controlli continueranno: "Fino a quando non avremo completato il quadro dell’area Tempio". La dottoressa Anna Maria Giannini ha spiegato come la centralità della vittima rappesenti la parte innovativa del libro: "Una cornice storica, che prende in considerazione i metodi tradizionali, il loro sviluppo e il senso che avevano fino ad arrivare alla modernità, mostrando le tecniche avanzate delle scienze forensi, della criminologia e criminalistica ma con uno sguardo costante alla prospettiva vittimologica".