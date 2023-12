Tecnici del gas al lavoro sulla rete

Dalla data di ieri sono in atto i lavori di manutenzione per l’eliminazione dell’acqua dalla rete e dagli allacciamenti gas diffusasi da impianto privato antincendio in via Verdeta, a Sorbara di Bomporto, nel tratto compreso tra via Barbieri e via Ravarino Carpi.

I tecnici di As Retigas provvederanno alla chiusura delle valvole di intercettazione delle colonne montanti e dei rubinetti dei contatori oggetto di manutenzione.

Gli utenti coinvolti nel disservizio sono stati circa 80, ieri in 40 utenze il problema era rientrato e oggi si interverrà sulle restanti 40, mettendo fine al problema.

Per informazioni o segnalazioni è possibile contattare il numero 0535-28111.